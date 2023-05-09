Google準備在周三開發者大會上 大秀AI成果

美國財經媒體CNBC報導，Google周三（10日）即將登場的年度開發者大會，將以人工智慧（AI）為主軸，發表多個新版本生成式AI，包括供一般使用的大型語言模型（LLM）。

CNBC看到Google內部文件，指Google年度I/O開發者大會將公開最新、最先進的LLM「PaLM 2」。「PaLM 2」包含逾100多種語言，可執行廣大範圍的編碼、數學以及創意寫作、分析等測試。

在會議活動上，Google準備以AI如何「協助人們發揮所有潛能」為主題，介紹Bard與搜尋的「生成式」體驗，執行長皮伽會跟與會的開發者講述Google在AI方面的研發進展。

Google現在與微軟（Microsoft）在AI領域激烈競爭，卯足全力要將聊天機器人融入自家的產品中。微軟以它投資的OpenAI所開發的ChatGPT來增加Bing搜尋服務，Google也快速將整軍強化Bard技術。據了解，Google正在測試多個版本的Bard。

Google也計劃在文書、表格等辦公軟體中導入更多AI協作。例如，以聊天對話讓AI幫忙在Sheets裡生成表格、在Slides或Meet裡產生圖像。

人工智慧之外，Google將發表折疊手機Pixel Fold，標榜它是最「耐折」的折疊手機，防水又能輕鬆放入口袋。消費者可以舊機來換新的折疊機。