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高盛繼巴克萊之後獨排市場眾議 不看好Fed今年大幅降息

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Fed交換合約（藍線所示）反映今年內會有70個基點的降息。/擷自彭博
Fed交換合約（藍線所示）反映今年內會有70個基點的降息。/擷自彭博

繼巴克萊之後，高盛美國利率策略師也認為，聯準會（Fed）今年不會像市場預期那樣會大幅降息。

與Fed會期掛鉤的交換合約價格顯示，市場預期政策利率到今年底會比目前水準低約70基點。Praveen Korapaty為首的高盛策略師卻建議投資人做12月交換合約的支付方，押注利率會上升。

他們在報告中說，從歷史上看，當Fed完成一波升息（上周是2022年3月以來第10度升息）後，接下來兩次會議上會維持利率不變，接下來六個月裡最常見的後續做法是按兵不動。高盛認為，以上結果「和市場消化的寬鬆幅度背道而馳」。

巴克萊策略師上周也建議客戶在95.06的水準做空2023年8月到期的聯邦基金利率期貨合約，理由也是看到今年內大幅降息的可能性下降。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）最新期貨部位數據顯示，避險基金預料Fed會在較長時間內維持利率不變。他們在上周三Fed利率決定公布日前將空頭部位提高至歷來最高水準。

美國4月通膨數據陸續於周三和周四發布，對今年政策水準的布局也將進入關鍵時刻。

Fed 美國 通膨

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