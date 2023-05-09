財長葉倫示警：美債限問題 恐爆金融災難

美國財政部長葉倫再次警告，國會若不調高聯邦舉債上限，可能會引發憲政危機，招致經濟和金融災難風險，因為政府在欠缺新的舉債能力下有耗盡現金之虞。

英國金融時報（FT）報導，白宮與共和黨議員在調高舉債上限的議題陷入僵局，而葉倫已表示，美國最快6月1日就會觸及舉債上限。葉倫7日接受美國ABC節目訪談時表示：「如果國會無法履行職責，就是不會有好的選項。」

拜登政府官員據悉已在考慮，是否能在沒有國會核准的情況下，直接訴諸憲法第14條修正案，來持續發行新債。該修正案中有項條文是「由法律授權的美國政府公共債務，包括為支付退休金而衍生的債務，以及為平息暴動或叛亂的服務提供的獎金，有效性都不該受到質疑」。但經濟學家和憲法專家對於以這種方式繞過國會是否合法有不同立場。

葉倫同時表示，美國「不應該演變至我們必須考慮總統能否繼續發行債務的情勢。這將會變成一場憲政危機」。

當被問到拜登是否會動用憲法第14條修正案時，葉倫表示她還不想考慮緊急選項，但動用這項條文會是「不好的選項之一」。她還說，調高舉債上限是國會的工作。

葉倫說：「如果他們沒有這樣做，我們將面臨一場自行造成的經濟和金融災難，拜登和美國財政部無法採取行動來阻止這場災難。」