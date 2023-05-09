Z世代 追捧平價仿品

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

社群媒體TikTok上標註#dupe（仿品）的影片，已累積超過35億瀏覽次數，顯然找到平價仿品如今在年輕人之間已變成一件挺酷的事。CNN報導指出，這可以稱做「Z世代的反消費主義情緒」。

CNN報導，Lululemon在2015年推出的Align Pants瑜伽褲有一大票死忠粉絲，也是TikTok上出現最多仿品的產品之一，在TikTok上就有一對雙胞胎，分別穿著Align以及27美元的仿品，肩併肩上鏡，她們在簡歷裡附上連結，讓瀏覽者可造訪兩人在亞馬遜開的網店。

如果不想花98美元買知名運動品牌Lululemon的瑜伽褲，有網紅介紹27美元的替代品；覺得奢華緊身衣Skmis太貴，許多人推薦外觀類似的選擇；連標價45美元的Stanley保溫瓶，也有更便宜的相似款在賣。這些不被認為是山寨貨，因為大多數並不試圖偽造原廠商標。

找到平價仿品變成一件挺酷的事。西北大學行銷學教授巴柏說，擁有仿品是「可炫耀之事」。CNN報導指出，這可以稱做「Z世代的反消費主義情緒」，屬於年輕族群的流行趨勢。

深受仿品困擾的Lululemon正面迎擊這股風潮，上周末在洛杉磯辦了一場活動，帶一條仿製的瑜伽褲，就能換到一件高腰型褲長25吋Align的真品，想讓消費者感受到原創商品的獨特之處。

TikTok CNN Lululemon

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