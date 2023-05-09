陸客海外置產 最愛泰國

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

中國大陸今年初開放邊境後，許多人蜂湧而出，除了出國旅遊，還有買房的投資客。這些投資人主要是為了防範萬一再爆發類似疫情的情況時，能獲得安全保障，同時規避國內經濟風險。至於投資地點，以泰國最受歡迎。

路透報導，Trip.com網站的資料顯示，大陸5月黃金周期間，泰國是最受歡迎的出境目的地，甚至勝過日本和南韓。泰國估計今年至少有500萬陸客來訪，其中一部分會在此購置房產。

泰國房地產協會主席梅薩克說，名列前茅的買房地點是主要城市如曼谷、北部山區清邁、東海岸海灘度假聖地芭達雅，以及東北的伊善地區。他補充說，陸客到泰國買房，許多會讓他們的父母留下來，照顧送去上泰國國際學校的孫兒。

官方資料顯示，3月有近27萬陸客造訪泰國，人數創三年來最多，儘管仍遠低於疫情前2019年3月的98.5萬人。但今年初，在泰國的新加坡國際學校，大陸學生的比率攀升到12%～13%，遠遠超過2019年的6%，也就是四個校區3,100名學生中有400名是大陸人。

泰國 陸客 出國旅遊

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