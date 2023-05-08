彭博：蘋果擬發50億美元投資級公司債
彭博資訊引述知情人士報導，上周發布優於預期財報的蘋果公司，周一（8日）將在美國投資級公司債券市場發行50億美元債券。
接受彭博資訊訪調的債券承銷商預期，未來一周美國高等級公司債的銷售規模將達到300億至350億美元，其中絕大部分可能在周一發行。
知情人士指出，蘋果將打頭陣，宣布分五批發行債券。知情人士還說，據說此次發行的目標規模為50億美元，還有增加空間。這次最多將分成5批發行，期限最長者為30年期，殖利率可能比同期的美國公債高出135個基點。
這位人士表示，蘋果此次發債所得款項將用於一般企業用途，可能包括買回庫藏股、支付股利、營運資金、資本支出、收購和償債。
彭博的報導說，有許多公司希望趕在重要的通膨數據發布前發債。美國4月消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）數據分別將在周三（10日）和周四（11日）公布，促使許多潛在的發債公司抓緊時間發售。
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