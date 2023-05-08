彭博：蘋果擬發50億美元投資級公司債

大家有沒有想過「去美元化」為什麼最近甚囂塵上？因為，疫情爆發以來，美國當仁不讓瘋狂印鈔；通貨膨脹出現，美國聯準會率先升息；俄烏戰爭爆發，美國立刻啟動經濟制裁。好不容易疫情結束，美國卻開始一個接著一個的銀行爆雷，就是一副「美元是我的，問題是你的」的嘴臉。

2023-05-08 22:33