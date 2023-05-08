高通宣佈收購以色列汽車晶片製造商Autotalks

集微網消息，據路透社報道，高通周一表示，將收購以色列汽車芯片製造商Autotalks Ltd。Autotalks生產用於有人駕駛和無人駕駛車輛的車聯網（V2X）通信技術的專用芯片，以提高道路安全。

高通聲明稱，“自2017年以來，我們一直在投資V2X研究、開發和部署，並且相信隨著汽車市場的成熟，將需要獨立的V2X安全架搆來增強道路用戶的安全以及智能交通系統。”

高通表示，將把Autotalks的解決方案納入Snapdragon Digital Chassis產品組合，但沒有詳細說明交易的財務狀況。

事實上，高通2022年曾表示，公司的汽車業務營收金額已增至300億美元，而且自2022年7 月底以來，金額就增加了100多億美元。因此，收購Autotalks之後，預計高通能更加強化其在汽車芯片領域的產品線，進一步擴大營收來源。

不久前，鴻海旗下子公司鴻騰精密宣佈出售Autotalks全部股份，與K2 Acquisition Corporation訂立股份購買協議，K2 Acquisition有條件同意購買Autotalks約227萬947股（佔Autotalks已發行股數4.39%），交易金額1500萬美元。交易完成後，鴻騰將不再是Autotalks股東。

（校對/趙月）