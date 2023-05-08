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巴菲特：蘋果是伯尅希爾投資組合中最好的業務
集微網消息，巴菲特於當地周六表示，蘋果公司是伯尅希爾·哈撒韋公司（Berkshire Hathaway）投資組合中表現最好的公司。
據路透社報道，巴菲特稱，“蘋果與我們擁有的其他企業不同，它衹是碰巧是一個更好的業務。”長期以來，巴菲特一直稱贊蘋果CEO庫尅，並認為蘋果不是一家科技公司，而是一家擁有人們想要和需要的主導產品iPhone的消費產品公司。
據悉，2016年5月，伯尅希爾披露了10億美元的蘋果股份，到2023年3月，該股份已增至1510億美元，佔其3220億美元股票投資組合的46%。巴菲特透露，伯尅希爾可能會買入蘋果更多股份。
此前巴菲特在接受外媒採訪時便表示，蘋果是一家很棒的企業，庫尅管理得非常好。他認為蘋果是一個非常有價值的工具，並擧例加以說明，“如果你是蘋果用戶，有人給你1萬美元，唯一的條件是他們會拿走你的iPhone，而且你永遠不能再買另一台，你不會接受它。與之對比的是，有人給你1萬美元，要你不要再買福特，你可能會拿這1萬美元去買一輛雪彿蘭。”他補充給表示，伯尅希爾無法發展這樣的業務，所以公司擁有很多蘋果股票，並隨著時間推移提高持股。
（校對/張傑）
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