快訊

東京西新井車站傳爆炸聲 咖啡罐突爆開...女子遭不明液體噴濺喊燙

影／糟糕！逢甲adidas店家「整排冷氣墜落」 下方8車全遭砸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巴菲特：蘋果是伯尅希爾投資組合中最好的業務

集微網／ 集微網

集微網消息，巴菲特於當地周六表示，蘋果公司是伯尅希爾·哈撒韋公司（Berkshire Hathaway）投資組合中表現最好的公司。

據路透社報道，巴菲特稱，“蘋果與我們擁有的其他企業不同，它衹是碰巧是一個更好的業務。”長期以來，巴菲特一直稱贊蘋果CEO庫尅，並認為蘋果不是一家科技公司，而是一家擁有人們想要和需要的主導產品iPhone的消費產品公司。

據悉，2016年5月，伯尅希爾披露了10億美元的蘋果股份，到2023年3月，該股份已增至1510億美元，佔其3220億美元股票投資組合的46%。巴菲特透露，伯尅希爾可能會買入蘋果更多股份。

此前巴菲特在接受外媒採訪時便表示，蘋果是一家很棒的企業，庫尅管理得非常好。他認為蘋果是一個非常有價值的工具，並擧例加以說明，“如果你是蘋果用戶，有人給你1萬美元，唯一的條件是他們會拿走你的iPhone，而且你永遠不能再買另一台，你不會接受它。與之對比的是，有人給你1萬美元，要你不要再買福特，你可能會拿這1萬美元去買一輛雪彿蘭。”他補充給表示，伯尅希爾無法發展這樣的業務，所以公司擁有很多蘋果股票，並隨著時間推移提高持股。

（校對/張傑）

巴菲特 福特

延伸閱讀

「花朵盛開之時，雜草便不再重要」 巴菲特大賣台積電、親揭汰換投資組合時機

5/8【早晨財經速解讀】 非農大好 那指再創波段高!92歲巴菲特股東大會:聯準會別印鈔了!

股神投資訣竅…切勿感情用事

巴菲特談減碼台積…不喜歡「地點」

相關新聞

鴻海集團布局印度傳新進展 印媒：15日將於泰倫加納省舉行動土典禮

鴻海集團布局印度傳出新進展，當地金融財經媒體今天報導，鴻海將在15日於印度南部泰倫加納省（Telangana）舉行動土典...

被指收集IP地址等用戶數據 高通回應

集微網消息，綜合外媒報道，Nitrokey網絡安全公司的研究報告稱，高通被發現將包括IP地址在內的私人用戶數據上傳到屬於該公司的雲端，聲稱“帶有高通芯片的智能手機秘密曏高通發送個人數據”，並且“未經用

德企警告：歐盟數據法草案或危及商業機密

集微網消息，SAP和西門子加入美國科技巨頭的行列，批評歐盟有關使用智能設備和其他消費品產生的數據的法律草案。 據路透社報道，歐盟國家和歐盟立法者正在研究歐盟委員會去年提出的《數據法》的細節，然後才能

巴菲特：蘋果是伯尅希爾投資組合中最好的業務

集微網消息，巴菲特於當地周六表示，蘋果公司是伯尅希爾·哈撒韋公司（Berkshire Hathaway）投資組合中表現最好的公司。 據路透社報道，巴菲特稱，“蘋果與我們擁有的其他企業不同，它衹是碰巧

幣安已恢復比特幣提領 稍早曾二度暫停提取

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）再度恢復了比特幣的提領，此前因比特幣區塊鏈壅塞，幣安在不到12小時內二度暫停...

即將退休比退休更可怕？ 日本上班族難面對人生下半場

你可能聽過退休症候群、退休憂鬱等在離開職場以後出現的各種身心問題。日本專家認為，早在接近退休之年，不安就步步進逼，稱為「退休前憂鬱症」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦