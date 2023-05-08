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德企警告：歐盟數據法草案或危及商業機密

集微網／ 集微網

集微網消息，SAP和西門子加入美國科技巨頭的行列，批評歐盟有關使用智能設備和其他消費品產生的數據的法律草案。

據路透社報道，歐盟國家和歐盟立法者正在研究歐盟委員會去年提出的《數據法》的細節，然後才能將其作為立法通過。該法律草案涵蓋了歐盟消費者和企業數據，旨在遏製美國科技巨頭的權力，幫助歐盟實現其數字和綠色目標。

美國的批評者認為擬議中的法律限製過於嚴格，而德國公司稱強製公司與第三方共享數據以提供售後或其他數據敺動的服務條款可能會危及商業機密。

SAP和西門子等德國公司在聯名信中指出，這可能會損害歐洲的競爭力，因為它要求不僅與用戶，而且與第三方共享核心技術、設計等數據。實際上，這可能意味著歐盟公司將不得不曏第三國競爭對手披露數據，尤其是那些不在歐洲運營的公司，而《數據法》的保障措施將對這些公司無效。

（校對/張傑）

歐盟 美國 德國

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