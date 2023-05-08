幣安已恢復比特幣提領 稍早曾二度暫停提取

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）再度恢復了比特幣的提領，此前因比特幣區塊鏈壅塞，幣安在不到12小時內二度暫停比特幣的提領作業，為加密貨幣市場造成壓力。

幣安表示，針對待完成交易的費率已經提高，以便讓比特幣礦工進行交易處理。周一亞洲時段，比特幣的提領暫停了兩個多小時。

幣安表示：「為了防止未來再次發生類似情況，我們的費率已有所調整」，「我們將繼續監控鏈上活動，並在必要時進行相應調整」。

幣安在7日一度暫停比特幣的提領大約90分鐘，並將該措施歸咎於比特幣區塊鏈壅塞。來自CryptoQuant的數據顯示，該平台在5月7日出現了有史以來最高的比特幣淨流出：175,646個幣。

比特幣今天盤中一度下跌3.1%，稍後跌幅收斂至2.7%，盤中報28,181美元。前100大加密貨幣的指數也出現了類似跌勢。

在競爭同業FTX去年倒閉之後，幣安是數位資產產業裡規模遙遙領先的最大交易所。根據CoinGecko的數據，過去24小時裡，幣安成交量超過60億美元，是第二大平台OKX的五倍。