英國阻擋、索尼作梗：微軟收購暴雪未來難料？

微軟今年在AI得意，在遊戲業卻吃鱉？該公司布局收購歐美最有價值遊戲公司動視暴雪年餘，最近不幸碰到鐵板。4月26日英國競爭及市場管理局（CMA）成為首個以反托拉斯為由阻止這項併購案的監管機關。微軟如何力拚上訴？收購案在其他國家還會如何發展？為何還有企業勁敵索尼從中作梗？帶你一次釐清。

主機遊戲（console games）的全球市場長期由微軟、索尼以及任天堂三分天下，各自的代表性產品分別為：Xbox、PlayStation、Wii及Switch，根據電玩網站WEPC統計，索尼的市占率最高；其次是任天堂；微軟則長期屈居末位，為了爭奪領頭地位，微軟自2022年1月宣布計畫以687億美元（合新台幣逾兩兆元）天價收購美國加州的電子遊戲上市公司動視暴雪（Activision Blizzard）。

動視暴雪創立於2008年，旗下有許多知名遊戲工作室，招牌遊戲有：《決勝時刻》、《魔獸世界》、《鬥陣特攻》與《Candy Crush Saga》等，動視暴雪的遊戲多次打破銷售紀錄，2018年3月，該公司成為歐美市值最高的遊戲公司。

圖／由於收購案規模過於龐大，因此微軟需通過多達19個國家的相關監管機關審核，才能如願。取自PIXBAY

這項收購案規模過於龐大，牽涉的單位太多、太廣，因此微軟需要通過多達19個國家的相關監管機關審核，才能如願收購。許多監管機關會詢問其他遊戲公司的意見，接著做出最後決議，多數企業都表示同意，收購後不會對整體產業有太大影響，但市場霸主索尼獨排眾議，表達強烈反對，認為微軟收購動視暴雪將嚴重壟斷，原本消費者可以使用自己偏好的主機，一旦微軟成功收購，勢必只能購買Xbox主機，才能玩到受歡迎的《決勝時刻》，恐怕限縮消費選擇。

微軟則立刻回覆，自身規模相比索尼與任天堂都小很多，保證不會有壟斷問題。自此，微軟與索尼兩企業間的對立愈演愈烈。

索尼互動娛樂有限公司的CEO瑞安（Jim Ryan）甚至搭機奔走，試圖親自說服各國監管機關擋下這起收購案。

英監管機關阻收購 微軟踢到大鐵板

截至4月，巴西、塞爾維亞、沙烏地阿拉伯及智利都同意微軟收購動視暴雪，近期，南非與烏克蘭也相繼通過，然而，英國競爭及市場管理局（CMA）、歐盟委員會及美國聯邦貿易委員會（FTC）三個監管機關才是關鍵所在。4月26日，CMA以微軟可能影響競爭對手及主機遊戲新興企業為由，阻止收購動視暴雪，成為第一個出手擋下收購案的監管機構。

據《彭博社》報導，微軟CEO史密斯（Brad Smith）凌晨兩點接到消息，匆匆起床寫下抗議信回覆，隔天，他接受《BBC》採訪，稱英國監管機構的決定是微軟在英國經營四十年以來「最黑暗的一天」，他甚至刺耳地說：「歐盟是比英國更有吸引力的創業標的。」這樣的聲明在英國脫歐後更具刺激性。

微軟力拚上訴勝率低 歐、美機構態度引關注

消息一出，動視暴雪股價驟跌近一成，從原本的86.45美元（約合新台幣2663元），跌到目前的77.43美元（約合新台幣2385元）。目前，微軟仍未放棄，史密斯正規劃向英國競爭上訴法院提起訴訟，但這並不容易，英國反托拉斯力道強，光是申請上訴便需耗費數月，微軟亦需蒐集證據（包含競爭對手索尼向各國監管機構遊說的未公開內容）以說服一組法官，使其相信CMA的行為不合理、非法、程序不當或不公，然而，微軟勝訴的機率將非常小，年利達律師事務所的卡爾（Nicole Kar）表示，自2010年，CMA贏得上訴的比率高達67%。

隨著CMA表態，微軟轉而寄託希望於歐盟，各界的眼光亦將在接下來數周內鎖定布魯塞爾，歐盟將於5月22日做出決定，在此之前，將有更多相關企業提出對收購案的意見；而美國FTC方面，也將持續蒐集資訊，收購案聽證會預計於8月2日舉行。微軟原先預計於2023年底完成併購，但CMA的決議已讓這個目標的前景蒙上陰影。

（本文出自2023.05.08《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）