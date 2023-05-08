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知道#dupe嗎？平價仿品變流行文化 一原因不叫山寨貨

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
運動品牌Lululemon大受歡迎，其平價仿品在網路也享有高人氣。擷自TikTok
運動品牌Lululemon大受歡迎，其平價仿品在網路也享有高人氣。擷自TikTok

社群媒體上面標註#dupe（仿品）的影片，獲得了高達數十億的瀏覽量：如果不想花98美元（約台幣3,000元）買知名運動品牌Lululemon的瑜伽褲，有網紅介紹27美元的替代品；覺得奢華緊身衣Skmis太貴，許多人推薦外觀類似的選擇；連標價45美元的Stanley保溫瓶，也有更便宜的相似款在賣。這些並不被認為是山寨貨，因為大多數並不試圖偽造原廠商標。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，Lululemon在2015年推出的Align Pants瑜伽褲有一大票死忠粉絲，也是TikTok上出現最多仿品的產品之一，在TikTok上就有一對雙胞胎，分別穿著Align以及27美元的仿品，肩併肩上鏡，她們在簡歷裡附上連結，讓瀏覽者可造訪兩人在亞馬遜開的網店。

找到平價仿品變成一件挺酷的事。西北大學行銷學教授Jacqueline Babb說，擁有仿品是「可炫耀之事」。根據CNN，這可以稱做Z世代的反消費主義情緒，屬於年輕族群的流行趨勢，TikTok的#dupe累積了超過35億的瀏覽次數。

深受仿品困擾的Lululemon正面對抗這股風潮，周末在洛杉磯辦了一場活動，帶一條仿製的瑜伽褲，就能換到一件高腰型褲長25吋Align的真品，想讓消費者感受到原創商品的獨特之處，未來也打算在倫敦、上海和首爾辦類似活動。該公司表示，#Lululemondupe主題標籤有1.8億點閱數。

但西北大學行銷學教授Alexander Chernev表示，品牌沒有太多辦法可以阻擋仿品在社群媒體積累人氣，網上有很多人說故事來分享時尚和流行，動作比原創快得多。

一些人網紅靠仿品賺錢。例如22歲的Hannah Slye，TikTok簡歷上寫她「喜歡買東西停不下來」，有9.8萬追隨蹤者，大約370萬個讚。去年10月，她在為期兩天的亞馬遜會員獨享購物節活動，透過提供夥伴行銷計畫的連結就賺進4,000-5,000美元。

住在美國賓州的Slye最喜歡的仿品是一條很像Christian Dior項鍊的金鍊子。沒人批評她用山寨貨，那被認為受到設計師靈感所啟發。Slye表示，她來自小鎮，那裡很少有人穿戴設計師品牌。

運動品牌Lululemon大受歡迎，其平價仿品在網路也享有高人氣。路透
運動品牌Lululemon大受歡迎，其平價仿品在網路也享有高人氣。路透

社群媒體 TikTok Lululemon

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