本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股市上周五（5日）收盤大漲，結束動盪的一周，美國紮實的就業報告緩和經濟衰退疑慮，投資人解讀為美股的利多。若本周公布的通膨數據也高於預期，聯準會（Fed）恐將面臨再度升息的壓力，無疑將是美股一大利空。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

道瓊漲逾500點 本周盯通膨數據

蘋果公司上季財報優於預期，上周五收盤大漲4.7%，市場風險胃口為之好轉，加上KBW區域銀行股大漲4.7%，疑似空頭回補帶動反彈，讓標普500指數止住連四日頹勢。道瓊工業指數上周五收盤大漲546點，標普500指數上漲1.8%，那斯達克綜合指數上漲2.2%。不過，一周下來，標普500指數仍跌0.9%，那斯達克幾乎平盤。

費城半導體指數上周五大漲2.3%，台積電ADR也漲1.8%，較台北交易溢價4.2，周線各漲0.4%和0.8%。

分析師仍在議論，就業數據反映美國經濟仍然走強，可能帶動通膨繼續走高，這對美股該是利多還是利空？但至少最新就業報告反映，目前不至於出現經濟衰退，可算是利多。

債市在內市場反應和Fed立場仍有落差

債券交易者對Fed的潛在政策轉變意見紛紛。上周五強於預期的美國就業數據斷絕了市場預期7月降息的指望，但利率衍生品市場仍預料9月將再次降息1碼（0.25個百分點），直至年底連降三次。上周五，5年期債券殖利率在一天之內三度上下波動達15個基點，最低跌至3.20%，最終差不多結束於3.41%。

岸田回訪尹錫悅 要談晶片和安全議題

日本首相岸田文雄昨天展開兩天的訪韓行程，並與南韓總統尹錫悅舉行峰會，為兩人在兩個月內的第三度會面，除了同意合作因應北韓挑戰，也將在安全和晶片等議題攜手。

岸田是上任以來首度訪韓，也是12年來首位正式以外交行程訪韓的日相，和尹錫悅會面，也象徵兩國全面恢復「穿梭外交」。

尹錫悅表示：「日本和韓國領袖全面恢復穿梭外交，意義重大。」岸田也說：「和尹總統及南韓為未來攜手合作，是我身為日本首相的責任。」

華爾街日報：兩岸貿易爭端 美國受惠

華爾街日報（WSJ）報導，台灣與中國大陸的貿易爭端，可能為美國創造機會，因為能鼓勵企業轉赴美國等地尋求投資機會。

台灣的企業正面臨大陸的大規模貿易調查，涵蓋農產品、金屬、塑膠、化學、礦物等近2,500項商品。北京表示，這項調查是要回應「貿易壁壘」，大陸是台灣的最大貿易出口目的地，相關調查恐會打亂兩岸的商務往來。

貿易衝突山雨欲來，促使台灣企業尋求替代方案。上周率團訪美的鄧振中說，美方必須提供額外支持，以吸引更多台商，像是有意跟隨台積電赴美的供應商。鄧振中等台灣官員並指出，台美沒有全面性的租稅協定，意味著台商須同時在兩國繳交所得稅，以及其他一些稅率高的稅項。儘管供應商能根據晶片法獲得政府補助，但無法獲得這項立法提供的租稅減免計畫。

巴菲特：美極盛經濟將結束

「股神」巴菲特6日表示，美國經濟「極盛時期」即將結束，波克夏旗下「大多數」公司的盈餘都可能低於去年，並警告銀行擠兌和美國債務違約的憂慮很危險。不過他仍保有一些樂觀情緒，雖然他上季淨賣出美股，仍在伺機進場。

不過，他預期，利率升高將讓波克夏「今年的投資收益比去年多很多」。波克夏常被視為美國經濟健全度的指標，因為旗下事業多元，涵蓋鐵路、電力工業事業及零售，也把多數現金投入美國短期國庫券和銀行存款。

巴菲特也評論一些個股，包括盛讚台積電（2330）管理優異、蘋果的事業表現比波克夏所有事業都還要好、波克夏不會收購西方石油的掌控權、仍會投資美國銀行，同時重申亞伯是他的接班人。