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巴菲特讚台積 但更願投資日本

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導

美國「股神」巴菲特六日在波克夏海瑟威公司股東會上盛讚台積電是「了不起的公司」，但承認波克夏海瑟威「把資金配置在日本比配置在台灣」讓他更自在，還呼籲美中緩和緊張局勢。

路透報導，巴菲特這番話反映出美中日益緊張的現況。巴菲特旗下的波克夏公司最近加碼投資五家日本貿易公司，卻大賣台積電持股四十億美元。

巴菲特在內布拉斯加州奧馬哈舉行的股東會提到台積電時表示，「這是一家了不起的公司」，然而，「我們把資金配置在日本，比配置在台灣」讓他更自在一些，「這就是現實」。

美中緊張局勢升溫，部分投資人擔心大陸可能犯台。高齡九十二歲的巴菲特和他的長期夥伴、九十九歲的波克夏副董事長孟格在股東會上說，美中緊張局勢加劇很「愚蠢」，雙方應解決彼此日益擴大的歧異，因為兩國需要彼此，應和睦相處。

巴菲特和孟格說，美中建立開放的貿易關係，符合雙方共同利益；因此兩國都應小心，切勿加劇緊張關係，因為這對世界來說，利害攸關。

巴菲特 波克夏 台積電

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