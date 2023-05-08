Fed升息喊停 亞股兩樣情

美國經濟衰退和聯準會（Fed）暫停升息的可能性愈來愈高，正在重新改變全球金融市場樣貌，投資人正急覓亞股的可能贏家，看好非消費必需品和科技服務類股，但認為銀行類股、及台灣和南韓股市較易受衝擊。

彭博資訊報導，投資人可能湧向仰賴當地或區域市場的業者，使非消費必需品和科技服務類股浮現價值。

景順全球市場策略師趙耀庭指出，在Fed升息喊停前，可押注消費必需品來度過市場波動，基於當地需求強韌與中國大陸經濟復甦的預期，資金正偏向消費類股，之後亞洲的景氣循環應能領導全球，非消費必需品類股、特別是東南亞和日本的旅遊類股，是他的首選。

百達亞洲投資部門主管楊宛琪認為，在東南亞內部，正在加碼印尼市場，偏好銀行和科技股，而中國大陸和印度是亞洲的兩大成長引擎。

不過，策略師認為，金融類股、南韓及台灣股市最容易受到美國景氣降溫的衝擊。高盛說，台灣和資訊科技類股對美國金融情勢和經濟成長的敏感程度，高於其他日本除外的亞洲地區。

滙豐控股亞太股票策略主管范德林德說，汽車、智慧手機、及電視供應鏈等出口業者容易受到影響，「我們認為資金將從韓股和台股流出，並流入印度股市」。

隨著Fed的升息循環即將告終，澳洲國民銀行、星展銀行等銀行業者也面臨愈來愈大的利潤壓力，可能使亞洲銀行類股這兩年來的優異漲幅劃下句點。

摩根大通資產管理亞太區首席市場策略師許長泰則表示，亞洲的網路、電商等科技服務類股仰賴內需和亞洲地區的需求，其表現將優於硬體類股。

不過，美元匯率和中國大陸復甦展望是亞股後市的兩大變數。本周市場將緊盯美國預定10日公布的4月消費者物價指數（CPI），不計食品和能源價格的核心CPI預估將年升5.5%，牽動聯準會（Fed）決策。