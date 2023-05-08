美Z世代 沒錢也要旅遊

對美國Z世代而言，就算手頭相對沒那麼寬裕，依然一定要去旅行。最新調查顯示，美國過半Z世代經常去旅行，過去一年已去過至少三次以上。

數據研究業者Morning顧問公司旅遊休閒分析師羅思克表示，旅遊已成為更主流的休閒活動，且Z世代廣泛透過社群網路，被激發起旅遊欲望，「簡單來說，他們在旅遊優先順序高於過去世代的社會裡長大，因此現在各大品牌最好開始關注他們」。

羅思克說，出生於1997至2012年的Z世代，旅行次數已多過X世代和嬰兒潮世代，且和千禧世代並駕齊驅。

不過，Z世代不會等到擁有高薪工作或大筆儲蓄才去旅行，而是會「找出適合目前預算的方式去玩」。數據顯示，經常旅行的Z世代只有11%來自年收10萬美元以上的家庭，來自年收不到5萬美元家庭的才是最大宗（61%）。

但這不表示Z世代不擔心旅遊開銷。旅行科技公司StudentUniverse對4,000名18~25歲全職學生的調查顯示，約76%受訪者最擔心成本，近三分之二的Z世代會找最便宜的旅行方式，近半（46%）的Z世代會期盼父母補助旅行預算。

Z世代媒體公司Student Beans的調查指出，Z世代也願意為了旅行而減少其他開銷，83%表示會這麼做。報告指出，2021~2022年Z世代在時尚、科技和飲食方面的平均每次購買支出都同步減少，旅遊支出卻暴增60%，「無論有沒有生活成本危機，沒有事情能阻止Z世代好好度假放鬆一番」。