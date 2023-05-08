日韓峰會 談晶片安全議題

日本首相岸田文雄7日展開兩天的訪韓行程，並與南韓總統尹錫悅舉行峰會，為兩人在兩個月內的第三度會面，除了同意合作因應北韓挑戰，也將在安全和晶片等議題攜手。

岸田是上任以來首度訪韓，也是12年來首位正式以外交行程訪韓的日相，和尹錫悅會面，也象徵兩國全面恢復「穿梭外交」。

尹錫悅表示：「日本和韓國領袖全面恢復穿梭外交，意義重大。」岸田也說：「和尹總統及南韓為未來攜手合作，是我身為日本首相的責任。」

日韓恢復穿梭外交，可能也是為預定下月在日本舉行的美日韓三方峰會鋪路，屆時美國總統拜登將到日本參加七大工業國（G7）峰會。

兩人會談的首要議題當然是日益挑釁的北韓，尹錫悅說他不排除和日本達成安保協議。專家指出，面對台海緊張、烏克蘭戰爭及北韓問題等複雜的確定性，日韓必須攜手合作。

岸田8日也將和南韓國會議員與企業領袖會面。南韓4月已恢復日本的最惠貿易夥伴地位，日本稍後也諮詢公眾對於把南韓恢復到貿易白名單政策的意見，最終將精簡對南韓的出口程序。

除安保外，在經濟合作上，尹錫悅表示雙邊同意擴大南韓半導體製造業與日本優秀零組件企業合作，建構穩固供應鏈。

岸田則強調將延續1998年發表的日韓共同宣言中提到的歷史意識，對尹錫悅政府就前徵用工問題主動提出解方、不忘歷史傷痛同時仍為未來敞開心胸，表示感動。