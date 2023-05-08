熱門航線機票價大漲27%

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
全世界600條以上最熱門航線的平均機票價格比去年同期上漲27.4%，漲幅超過通膨率。（美聯社）
全世界600條以上最熱門航線的平均機票價格比去年同期上漲27.4%，漲幅超過通膨率。（美聯社）

全球民航600多條熱門航線的平均機票價格已大漲，漲幅甚至超過通膨率一倍多，主因航空業者利用旅遊需求激增的機會，大幅提高費率，力抗全球經濟逆風。

英國金融時報（FT）在分析Cirium公司的數據後發現，在最新可取得數據的2月，全世界600條以上最熱門航線的平均機票價格比去年同期上漲27.4%，是連續第15個月維持二位數漲幅。 相較下，美國通膨率同期的升幅還不到航空費率升幅的一半。

這項分析是以全球熱門航線經濟艙單程機票價格為基礎，不含稅及其他費用。例如2月從倫敦西斯洛機場到紐約甘迺迪機場機票價格為343美元，比2019年同期高出23%。從紐約到新加坡的機票價格為887美元，同期上漲45%；杜拜到法蘭克福為360美元，上漲51%。

另外300條至少在北美停一站的航線中，有60條航線的機票價格在過去一年內創新高。例如邁阿密到巴貝多橋鎮的機票價格一年內猛升126%，洛杉磯到墨西哥城價格幾乎倍增。

美國各大航空業者第1季營收創新高，德國漢莎航空也預測春季調整後的營收將超過2019年水準；預料英航及法航財報亦佳。

機票 票價 航線

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