兩岸貿易爭端 美國受惠

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
WSJ報導，台灣與中國大陸的貿易爭端，可能為美國創造機會。（美聯社）
WSJ報導，台灣與中國大陸的貿易爭端，可能為美國創造機會。（美聯社）

華爾街日報（WSJ）報導，台灣與中國大陸的貿易爭端，可能為美國創造機會，因為能鼓勵企業轉赴美國等地尋求投資機會。

台灣的企業正面臨大陸的大規模貿易調查，涵蓋農產品、金屬、塑膠、化學、礦物等近2,500項商品。北京表示，這項調查是要回應「貿易壁壘」，大陸是台灣的最大貿易出口目的地，相關調查恐會打亂兩岸的商務往來。

貿易衝突山雨欲來，促使台灣企業尋求替代方案。行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中說，台北方面正在研究各種情境，以及如何將可能報復措施（如禁止台灣出口至大陸）的負面效應降至最低。他並表示，台北方面正在採取的因應措施包括，分散出口與投資以遠離大陸、透過研發強化產業競爭力，以及對勞工進行再培訓以適應貿易形態的改變。

在台灣尋找新貿易夥伴之際，適逢美國大力向台商招手。美國去年通過晶片法案欲提振本土半導體生產，包括吸引台積電等台商到美擴產。

上周率團訪美的鄧振中說，美方必須提供額外支持，以吸引更多台商，像是有意跟隨台積電赴美的供應商。但他也表示，許多公司覺得赴美設廠過於昂貴。分析師估算，在美建造與經營晶片廠的成本，比東亞高出30%以上。

鄧振中等台灣官員並指出，台美沒有全面性的稅務協定，意味著台商須同時在兩國繳交所得稅，以及其他一些稅率高的稅項。儘管供應商能根據晶片法獲得政府補助，但無法獲得這項立法提供的稅務減免計畫。他說：「我們希望美國政府能擴大協助，幫廠商站穩腳跟，才能向其他人證明這是投資的好地方。」

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