企業漲價 貪婪通膨掀爭議

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
企業藉超額漲價來提高本身的獲利率，也引發所謂「貪婪通膨」（greedflation）的爭議。（路透）
企業藉超額漲價來提高本身的獲利率，也引發所謂「貪婪通膨」（greedflation）的爭議。（路透）

這一波全球通膨何以如此頑強？經濟學者指出，原因之一是企業利用此一難得的機會，藉超額漲價來提高本身的獲利率，也引發所謂「貪婪通膨」（greedflation）的爭議。

歐盟統計局2日公布的數據顯示，4月歐元區消費者物價指數（CPI）比一年前上升7.0%，比3月更高；4月核心CPI上升5.6%，比3月時的5.7%略降。美國通膨也仍然居高，其他許多國家亦然。

近來企業界提高售價的理由充分，包括新冠疫情造成供應鏈瓶頸，以及俄羅斯入侵烏克蘭推升能源、食品及原料價格，都導致企業的成本激增。

然而，已有跡象顯示企業提高價格的幅度，其實高於成本的增幅。

歐洲央行（ECB）經濟學者指出，企業一直在回補獲利，去年下半年售價升幅已超過工資升幅。

令人不解的現象之一，在於消費者為何願意接受。經濟學者一般認為，當企業提高售價時，客戶將會轉向競爭對手陣營。

但現在並非常態，因為業者都知道，成本升高將使所有同業都提高售價。

瑞銀全球財富管理首席經濟學者杜洛凡指出，最近消費者超乎尋常地願意接受物價上漲。

由於消費者都了解供給瓶頸及能源價格上漲，促使企業押注消費願意配合，「企業有信心能讓消費者相信漲價不是他們的錯，也不會損及業者品牌」。

大型消費品業者第1季財報也反映此一現象。

雀巢集團指出，第1季售價雖調高9.8%，但營收仍增加5.6%。執行長施耐德表示，「我們仍在彌補之前所受的打擊」。

歐洲食品業者提高售價不只是要反映成本上升，還要提高獲利率，這顯然是歐洲食品價格持續快速上漲的原因之一。

去年中食品價格上漲，主要是反映能源成本上升，但據安聯集團計算，售價漲幅之中約有10%是為了提高獲利率，主要是因為食品供應鏈的關鍵部分掌握在少數公司手中，競爭性不足。

通膨 漲價

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