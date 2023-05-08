李在鎔訪美 聚焦生技投資

三星集團實質領導人執行董事長李在鎔最近在美國拜會全球藥廠，與各藥廠領袖舉行會議，試圖在生技領域尋找新的成長引擎，矢言要在生物醫藥事業複製晶片事業的成功。

李在鎔最近在美國東岸，和嬌生（J&J）執行長杜瓦托、必治妥施貴寶（BMS）執行長卡佛利歐、生技公司Flagship Pioneering執行長艾菲揚、百健（Biogen）執行長衛巴赫，以及歐嘉隆（Organon）執行長艾利等藥廠領袖舉行一連串會議。

三星說：「李在鎔與生技領域的領袖舉行會議，以便與該領域進一步擴大全球合作，目標是將生物製藥事業培養成第二個半導體事業。」

三星未提供李在鎔與藥廠執行長開會的更多細節，只表示對生技產業提升競爭力和促進新事業兩方面交流意見。李在鎔也籲員工在生技領域套用「半導體領域的成功DNA」。

三星集團2011年創立生物製藥子公司三星生物製劑，後於2012年與百健合資創立另一家生物製藥子公司三星Bioepis，以尋找新的成長引擎。三星生物製劑去年與百健達成協議，以23億美元價碼收購三星Bioepis的全部股權。