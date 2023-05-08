IKEA守住平價 有訣竅

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
宜家家居（IKEA）維持產品平價的祕訣，就在不斷重新設計產品。（路透）
宜家家居（IKEA）維持產品平價的祕訣，就在不斷重新設計產品。（路透）

在萬物齊漲的年代，宜家家居（IKEA）維持產品平價的祕訣，就在不斷重新設計產品，以降低材料和運輸成本。

華爾街日報報導，為了減少材料費和運費，IKEA設計師正設法減少使用木材，連經典的木頭家具也不放過，包括用輕巧平價的塑膠取代木料，製作櫥櫃門和抽屜。

俄烏戰爭使鋅價過去兩年大漲兩倍後，IKEA改用較低價的回收鋁材代替鋅，生產浴室掛勾等，並且減少組裝盒裡的空氣和閒置空間，以壓低運費。

例如新款的Nämmarö戶外椅就用筆直木板，取代舊款的弧狀板材，包裝時能塞得更密實。

IKEA母公司Inter IKEA Holding全球供應經理偉茲納絲說：「我們的預算就是客戶的錢包，眾人的荷包比以往更薄了。」

IKEA產品經理山謬森表示，削減成本的案例之一，是每五秒賣出一組、被譽為「IKEA心臟」的Billy書櫃。

Billy書櫃有白色款和木紋款兩種，白色款的生產方式在1999年改變，以美耐皿貼皮代替白色漆面，價格降了20%，木紋款則研究用紙貼皮取代木材板，以節省25%~30%成本為目標。

IKEA的木質家具通常不是以實木製成，而是把木片和木屑壓密所製成的木板，貼合成為粒片板（particleboard）的主要結構，費用遠低於實木。但現在，IKEA把捨棄昂貴的木材板視為省錢關鍵，紙貼皮較平價、較少浪費，使用時也比木飾板更迅捷，能加快生產速度。

IKEA從2004年開始研發家具用的紙貼皮。山謬森說，他的團隊2020年重新設計Billy書櫃時，用紙貼皮代替木飾板，達成了高層希冀的成本節約。

新書櫃去年開始在中國大陸生產，如今是當地最熱賣的IKEA商品，木紋款售價降了29%，白色款售價則為人民幣399元。

IKEA 俄烏戰爭

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