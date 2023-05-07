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AI教父：人工智慧對人類的威脅「比氣候變遷更急迫」

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
有「AI教父」之稱的辛頓(Geoffrey Hinton)接受路透訪問表示，人工智慧(AI)對人類的威脅比氣候變遷「更急迫」。路透
有「AI教父」之稱的辛頓(Geoffrey Hinton)接受路透訪問表示，人工智慧(AI)對人類的威脅比氣候變遷「更急迫」。路透

有「AI教父」之稱的辛頓(Geoffrey Hinton)接受路透訪問表示，人工智慧(AI)對人類的威脅比氣候變遷「更急迫」。

辛頓最近離開任職10年的Google，為的是要大聲說出AI帶來的危險，而不致影響前東家。辛頓在Google的工作對AI系統的發展極為重要。

辛頓說，「我不會貶低氣候變遷，我不會說『別擔心氣候變遷』，那也是很大的風險。但我認為AI也許更急迫」。

他說，「針對氣候變遷，建議要怎麼做很容易：只要停止燃燒碳。如果照做，最終不會有問題。但針對AI，還不清楚該怎麼做」。

微軟支持的OpenAI去年11月開了科技競賽的第一槍，將其開發的AI聊天機器人程式ChatGPT開放給大眾使用，開放2個月內的月用戶達到1億，成為史上成長最快速的App。

許多科技界領袖公開對AI可能造成的威脅表達憂心，包括推特執行長馬斯克(Elon Musk)。

AI 氣候變遷 馬斯克

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