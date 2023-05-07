才閃賣大砍持股 股神巴菲特又大讚台積電

美國億萬富豪投資家、有「股神」稱號的巴菲特，6日在內布拉斯加州奧瑪哈（Omaha）「CHI健康中心」召開的控股公司「波克夏海瑟威公司」年度股東大會中，又一次盛讚台積電，認為它是當世管理最佳和舉足輕重的公司之1、「了不起的公司」，尤其在晶片業更是無與倫比，沒有1家公司和台積電同等級。

高齡92歲的巴菲特擔任董事長兼執行長的波克夏海瑟威公司，2月公布已閃賣、大砍百分之86的台積電持股。而該公司去年第3季才砸下約41億美元（約1267億台幣），大舉買進台積電股票。因此波克夏海瑟威公司的這波操作出乎觀察家意料。該公司目前僅保有百分之0點2的台積電持股。

巴菲特4月曾解釋，他是在中國大陸和台灣間、大陸與美國間的地緣政治緊張持續升高下，選擇賣掉原先建立的台積電部位。他6日再次說明，比起將波克夏海瑟威公司的資本配置在台灣，配置在日本更讓他感到放心，「我會覺得更好」。而這番話也反映出美陸間愈來愈緊張的現況。

巴菲特甫加碼對日本5家商社的投資。美陸間的緊張近幾個月來已一觸即發，部分投資人擔心大陸恐入侵台灣。