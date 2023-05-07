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道瓊漲逾500點 本周盯通膨數據

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
圖／路透
圖／路透

美國股市上周五（5日）收盤大漲，結束動盪的一周，美國紮實的就業報告緩和經濟衰退疑慮，投資人解讀為美股的利多。若本周公布的通膨數據也高於預期，聯準會（Fed）恐將面臨再度升息的壓力，無疑將是美股一大利空。

蘋果公司上季財報優於預期，上周五收盤大漲4.7%，市場風險胃口為之好轉，加上KBW區域銀行股大漲4.7%，疑似空頭回補帶動反彈，讓標普500指數止住連四日頹勢。道瓊工業指數上周五收盤大漲546點，標普500指數上漲1.8%，那斯達克綜合指數上漲2.2%。不過，一周下來，標普500指數仍跌0.9%，那斯達克幾乎平盤。

費城半導體指數上周五大漲2.3%，台積電ADR也漲1.8%，周線各漲0.4%和0.8%。

分析師仍在議論，就業數據反映美國經濟仍然走強，可能帶動通膨繼續走高，這對美股該是利多還是利空？但至少最新就業報告反映，目前不至於出現經濟衰退，可算是利多。

美國經濟

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