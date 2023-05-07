Google進化 將可搜尋AI對話

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

Google正在改變搜尋結果的呈現方式，未來將不再只有網站列表，還要增納人工智慧（AI）對話、短影片、社群媒體貼文，讓搜尋服務更加個人化。

華爾街日報報導，Google此舉是要回應AI聊天機器人ChatGPT等興起，致使人們取得網路資訊的方式出現重大變化。根據Google的文件和知情人士說法，這會讓該公司的搜尋服務進一步偏離傳統的模式。

據Google文件，該公司為服務全球年輕人，計畫讓搜尋引擎更為「視覺化、簡便化、個人化、人性化」，並打算納入更多人聲，要用以往支持網站的做法，力挺內容創作者。

知情人士也透露，10日登場的年度I/O開發者大會，預料Google將發布代號為「Magi」的新功能，讓用戶與AI程式對話。AI聊天機器人和短影片應用程式TikTok的快速崛起，吸引年輕一輩注意，促使Google改變。

AI 社群媒體 華爾街日報

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