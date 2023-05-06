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堪稱波克夏年度特賣會 Q版巴菲特絨毛娃娃與巧克力熱賣

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
See's 時思糖果這回推出印有Q版跳舞巴菲特的波克夏巧克力盒。美聯社
See's 時思糖果這回推出印有Q版跳舞巴菲特的波克夏巧克力盒。美聯社

「股神」巴菲特波克夏公司6日舉行年度股東大會，按照慣例在前一日（5日）舉行了購物活動日，販售來自該企業集團琳瑯滿目的商品與紀念品，從巴菲特愛吃的巧克力到Ｑ版巴菲特絨毛娃娃，用各種創意商品滿足粉絲收藏慾望，堪稱是「波克夏年度特賣會」。

這場名為「波克夏大特賣市集」（Berkshire Bazaar of Bargains）的購物盛會每年都會舉辦，為年度股東大會暖身，在奧馬哈市會議中心CHI Health Center佔地超過2萬平方英尺的場地銷售5萬件商品，而且只有股東可以參加活動。

以下是這回波克夏年度特賣會銷售的幾項商品：

波克夏的股東今年首度可購買絨毛娃娃玩具品牌Squishmallows的玩具，因為波克夏去年第4季完成收購該公司。該品牌也首度推出Q版的巴菲特卡通娃娃，受到粉絲熱烈搶購。

See's時思糖果這回推出印有Q版跳舞巴菲特的波克夏巧克力盒，成為熱門商品，盒子上還註明是巴菲特本人喜歡的核桃口味可可軟糖。巴菲特曾說，See's時思糖果在去年的活動中賣出11噸的花生巧克力。

波克夏的股東也可購買Brooks品牌有巴菲特圖案的球鞋、襪子和T恤。如果有意願，還能在周日（7日）參加由Brooks和波克夏在奧馬哈市中心舉行的晨跑活動。

2023年波克夏年度股東會登場。圖為粉絲模仿巴菲特人形看板。路透
2023年波克夏年度股東會登場。圖為粉絲模仿巴菲特人形看板。路透
See's 時思糖果這回推出印有Q版跳舞巴菲特的波克夏巧克力盒。網路照片
See's 時思糖果這回推出印有Q版跳舞巴菲特的波克夏巧克力盒。網路照片
絨毛娃娃玩具品牌Squishmallows的玩具首度在波克夏購物活動開賣，該品牌去年第4季已被波克夏公司收購。路透
絨毛娃娃玩具品牌Squishmallows的玩具首度在波克夏購物活動開賣，該品牌去年第4季已被波克夏公司收購。路透
波克夏的股東也可購買Brooks品牌有巴菲特圖案的球鞋、襪子和T恤。網路照片
波克夏的股東也可購買Brooks品牌有巴菲特圖案的球鞋、襪子和T恤。網路照片
Q版的巴菲特卡通娃娃，受到粉絲熱烈搶購。美聯社
Q版的巴菲特卡通娃娃，受到粉絲熱烈搶購。美聯社

波克夏 巴菲特 巧克力

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