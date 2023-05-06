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「股神」公司股東會登場 投資人最想問巴菲特這4個問題

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
「股神」巴菲特。圖／美聯社
「股神」巴菲特。圖／美聯社

對成千上萬名6日蜂擁到美國內布拉斯加州奧瑪哈、只為朝聖「股神」巴菲特波克夏公司股東來說，這場「資本主義者的伍茲塔克節」，比同日在倫敦舉行的英王加冕大典有趣多了。

巴菲特是波克夏董事長兼執行長，每逢舉行實體股東年會，總是吸引眾多粉絲到場，熱切希望聆聽這位「奧瑪哈先知」發表的真知灼見。今年，92歲的巴菲特、高齡99的副董事長孟格、巴菲特欽定接班人亞伯，以及保險事業負責人詹恩，都將出席回答股東提問。

答詢時間向來是波克夏股東年會的高潮，無緣到現場者可收看CNBC現場實況轉播。

巴菲特在寫給股東的訊息中表明，他希望6日能回答大約60個問題，認為去年在少數幾個話題上花太多時間了。今年可談的問題太多，財經網站MarketWatch整理出下列幾個波克夏股東最關心的議題：

銀行動盪

投資人對美國區域性銀行的顧慮未消。2008年金融海嘯期間，巴菲特大手筆投資5,000億美元援救高盛集團（Goldman Sachs），不僅以他在投資人心目中崇高的地位，對美國金融業投下信任票，協助穩定了市場軍心，而且也為波克夏贏得十分優渥的投資條件，至今仍為人津津樂道。

上月CNBC訪問巴菲特，問他拜登政府官員是否與他洽商銀行業問題，巴菲特表示曾經「跟一些人談」，但不是最近發生的事；他還說，即使與官員討論這類話題，也無可奉告。不過，如果股東6日詢問巴菲特對銀行業現況有何看法，不令人意外。

衰退疑慮

巴菲特通常避談總體經濟預測，認為對價值導向的買股策略沒什麼用。但波克夏旗下許多的子公司，包括伯靈頓北方聖大菲（BNSF）鐵路公司在內，對經濟景氣循環相當敏感。最近柴油燃料價格下跌，運輸公司股價也跌，已升高「運輸衰退」疑慮。冰雪皇后（Dairy Queen）、珠寶公司Borsheim's、慢跑鞋品牌Brooks Sports等子公司，也易於受消費者支出減緩衝擊。

CFRA Research分析師Cathy Seifert說：「整併若干子公司，取得一些規模經濟，是言之有理的論點。也是值得提出的問題。」他認為，股東會希望了解，波克夏打算採取什麼行動，為萬一景氣下滑預做準備。

重押日本

巴菲特4月向日經新聞表三頭兩緒，他已加碼投資日本五大商社，股權比重分別提高到7.4%。他在2020年首次投資這些公司，去年11月進一步加碼。

巴菲特之前就已表示，投資日本的意向已醞釀一段時日。但投資人或許仍渴望聽巴菲特親口詳述投資日本背後的思考過程。

大買石油股

巴菲特承認過錯向來很乾脆，對他之前大手筆投資石油股失利亦然。但波克夏如今又大舉回補石油股，過去一年來大舉買進西方石油（Occidental Petroleum）和雪佛龍（Chevron）股權，成為這兩家公司的大股東。華爾街日報指出，截至去年底，能源公司占波克夏投資組合比重已增至14%，是2000年來最高。

股東必定好奇，巴菲特為何又愛上生產石油的公司。

巴菲特 波克夏 投資人

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