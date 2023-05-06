WSJ：台灣與大陸貿易緊張 美國有望受惠

台灣開始為兩岸經濟緊張急遽升溫做準備，積極鼓勵企業轉赴美國等地尋求投資機會，此種情況可能有利美國。台灣方面也高呼，美方應提供更多補助來吸引台商。

華爾街日報報導，中國大陸對台灣展開大規模的貿易調查，涵蓋農產品、金屬、塑膠、化學、礦物等接近2,500項商品。北京說此舉是要回應「貿易壁壘」，中國是台灣的最大貿易出口目的地，相關調查恐會打亂兩岸的商務往來。

貿易衝突風雨欲來，台灣企業尋求替代方案，可能會替美國創造機會。台灣官員說，當局正在研究多種情境，了解如何把可能報復措施（如禁止台灣出口至大陸）的負面效應降至最低。行政院政務委員鄧振中表示，採行了多種措施，包括出口多元化、投資轉出中國等。

台灣四下尋找新貿易夥伴，正值美國大力向台商招手之際。美國通過晶片法案以提振本土半導體製造業，內容包括吸引台商在美擴產。

鄧振中率領代表團訪美，強調美方必須提供額外支持，以吸引更多台商，像是有意跟隨台積電赴美的供應商。他說，許多公司覺得赴美設廠過於昂貴。分析師估算，在美興建經營晶片廠的成本，比東亞高出30%以上。

鄧振中和其他台灣官員同時指出，台美沒有全面性的稅務協定，導致台商需要兩頭繳稅，若干稅款還得承受較高稅率。而儘管供應商能藉由晶片法案取得政府補助，但是廠商沒有取得稅務優惠的管道。他說：「我們希望美國政府能擴大協助，幫廠商站穩腳步，才能向其他人證明這是投資的好地方。」