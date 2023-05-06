美國將在底特律主辦印太經濟框架部長級會議

集微網消息，據美國商務部報道，美國商務部長吉娜·雷矇多和美國貿易代表戴琪5月4日宣佈，美國將於2023年5月27日在密歇根州底特律主辦印太經濟框架(IPEF)部長級會議。

「我很高興我們在與 IPEF 合作夥伴的談判中保持積極的勢頭和快速的步伐，」國務卿雷矇多說。「期待在底特律接待IPEF部長，以繼續我們取得的進展，並在我們共同的經濟優先事項上深化該地區的合作。」

「在過去的一年裡，美國和我們的IPEF合作夥伴在製定一個強大的框架方面取得了巨大進展，該框架將為我們所有公民帶來包容性的、有意義的利益，」戴琪說。「我期待在底特律接待貿易部長，因為我們將在此勢頭的基礎上再接再厲，並就21世紀的貿易框架進行談判，以應對當今緊迫的挑戰。」

部長級會議將為部長們提供一個機會，以讅查迄今為止工作的當前進展，並為談判人員提供額外的指導，以推動框架四大支柱的進展。二人將於5月27日在部長級會議結束時擧行新聞發佈會。

本次部長級會議將在包括美國在內的IPEF合作夥伴參加2023年5月8日至15日在新加坡擧行的第三輪談判後不久擧行。

底特律會議是IPEF談判的一個重要裡程碑，因為這標志著該框架於2022年5月在東京正式啓動一周年。2022年9月，IPEF合作夥伴發佈了四大支柱的部長級聲明和談判目標：貿易、供應鏈、清潔經濟和公平經濟。