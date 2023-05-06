快訊

廟方管理人喊「別支持姓郭的」 侯友宜尷尬反應曝光

破除「后不見后」最香合體 林襄一句話讓李多慧害羞了

大直NOKE開幕才一周…全館大停電民眾摸黑逛街 業者回應了

今昔市值王蘋果、GE運勢消長 給企業3大教訓

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
蘋果公司上季財報優於預期，激勵股價大漲。圖／美聯社
蘋果公司上季財報優於預期，激勵股價大漲。圖／美聯社

蘋果公司上季財報優於預期，激勵蘋果股價5日收盤躍漲4.7%，市值一口氣增加大約1,110億美元，相當於多生出一家奇異公司（GE）的市值。

巴隆周刊（Barron's）報導，GE曾經是市值王，近年基業未長青反倒衰頹，對照蘋果營運日興月盛，反映出這些年來兩家公司、經濟大環境、投資人重視的東西，都已起了變化。運勢此消彼長，也給正進軍高收益儲蓄帳戶的蘋果一大教訓。

券商Wedbush分析師艾夫斯指出，iPhone銷售和中國大陸業績雙雙超越預期，交出「媲美詹皇的成績」，是激勵蘋果股價一躍而起的主因。蘋果市值如今達到2.75兆美元左右，傲視全球。

相較下，GE現在的市值略低於1,100億美元，已從2000年一度攀越6,600億美元的高峰摔下來。

2008年正是GE運勢急轉直下的轉折點。2002年至2006年期間，GE約45%的淨利（約370億美元）由旗下金融事業GE Capital貢獻，但2008至2009年全球金融危機期間，卻虧損慘重，從此一蹶不振。

對照下，2008年的蘋果公司，每季iPhone銷售額不到10億美元；如今，日前公布的財務季報顯示，iPhone銷售額約510億美元，由此估算，平均年成長率約30%。

巴隆周刊指出，蘋果運勢一飛沖天，對比GE的一蹶不振，給企業三大教訓：

一，產品創新勝金融創新

金融創新通常指的是抵押擔保證券（MBS）這類東西，給全球帶來一波金融海嘯。但科技創新卻給世人帶來電腦與iPhone。

二，市場成長性至關重要

一家公司獲得投資人青睞，是因為這家公司的「整體潛在市場」（total addressable market，TAM）是日益擴張的。

金融業的整體潛在市場理應與全球經濟規模相稱，擴張速度不能也不該更快。

蘋果成為贏家，因為開創了一個持續擴張的市場，每年市場規模超過1兆美元。蘋果在智慧手機全球銷售地位至今依然穩固。

反觀GE，在飛機引擎市場仍維持可觀的占有率，但商務噴射機每年全球市場規模也不過1,000億美元，更何況飛機引擎只分得其中一部分。

三，數位時代重軟不重硬

這世界已進入數位時代，如今軟體與服務比硬體更重要，這股趨勢更有利於蘋果，而不是GE。

綜合以上，巴隆周刊指出，蘋果若尋求從金融服務賺進更多盈餘和營收，可得謹慎而行了。

奇異公司（GE）曾是美股市值王，但2008年全球金融海嘯重創GE金融事業，爾後運勢已大不如前。圖／路透
奇異公司（GE）曾是美股市值王，但2008年全球金融海嘯重創GE金融事業，爾後運勢已大不如前。圖／路透

運勢 投資人

延伸閱讀

「裁員是最後的手段」！庫克：目前不在蘋果討論之列

下周生肖運勢／蛇人脈就是錢脈！4生肖愛情生活多采多姿

美股道瓊早盤漲逾300點！區域銀行股強彈 蘋果漲4.7%

蘋果分散下單 三大原因

相關新聞

今昔市值王蘋果、GE運勢消長 給企業3大教訓

蘋果公司上季財報優於預期，激勵蘋果股價5日收盤躍漲4.7%，市值一口氣增加大約1,110億美元，相當於多生出一家奇異公司...

美股隨強勁就業反彈 下周驗證Fed不斷升息壓抑通膨效果

美國股市周五收盤走高，結束了動盪的一周，美國紮實的就業報告緩和經濟衰退的疑慮，投資人這次解讀為美股的利多。若下周公布的通...

尼康擴大無薪酬上限職位招聘 以爭奪人才

集微網消息，據日經亞洲報導，尼康公司將擴大沒有薪酬上限的職位招聘，這項新計劃與尼康的常規招聘和薪酬不同，旨在吸引公司外部的工程師和其他高技能專業人員。

「裁員是最後的手段」！庫克：目前不在蘋果討論之列

集微網消息，據CNBC報道，蘋果CEO庫克周四在討論公司收益時對CNBC提到，有別於谷歌母公司Alphabet、臉書母公司Meta、微軟、亞馬遜等其他科技巨頭，他將大規摸裁員視為「最後手段」，目前這不在討論之列。

好萊塢兩大咖上季整體業績慘澹 但有個事業是大亮點

華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）第1季串流事業轉虧為盈，對這個持續燒錢的事業而言，是一大...

派拉蒙和華納兄弟上季財報欠佳 但串流事業成最大亮點

華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）5日美股盤前公布，第1季串流事業轉虧為盈，對這個持續燒錢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦