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美股隨強勁就業反彈 下周驗證Fed不斷升息壓抑通膨效果

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
若下周公布的通膨數字也超出所料，聯準會（Fed）恐將面臨繼續升息的壓力，無疑將是美股的一大利空。圖／路透社
若下周公布的通膨數字也超出所料，聯準會（Fed）恐將面臨繼續升息的壓力，無疑將是美股的一大利空。圖／路透社

美國股市周五收盤走高，結束了動盪的一周，美國紮實的就業報告緩和經濟衰退的疑慮，投資人這次解讀為美股的利多。若下周公布的通膨數字也超出所料，聯準會（Fed）恐將面臨再度升息的壓力，無疑將是美股的一大利空。

美國市值最大的公司蘋果（Apple）第1季財報優於預期，收盤大漲4.7%。風險胃口為之好轉，也讓標普500指數止住連續四日頹勢。道瓊工業指數周五收盤大漲546.64點，標普500指數上漲1.8%，科技股為主的那斯達克綜合指數上漲2.2%。

不過，一周下來，標普500指數仍跌0.9%，那斯達克幾乎平盤。KBW區域性銀行股周五大漲4.7%，疑似空頭回補帶動反彈，但一周仍跌多達8%。PacWest和Western Allianace周五分別飆漲82%和49%，但周線仍收黑。

費城半導體指數大漲2.3%，台積電ADR也漲1.8%，周線各漲0.4%和0.8%。超微（AMD）大漲3.7%，擺脫周三業績展望不如預期的崩跌之勢，周線也收紅。有報導說，超微和微軟正合作開發AI晶片。

分析師仍在議論，就業數據反映美國經濟仍然走強，可能帶動通膨繼續走高，這究竟對美股該是利多還是利空？但至少周五的就業報告留給投資人的印象是，目前不至出現經濟衰退，可算是利多。

eToro美國投資分析師柯克斯（Callie Cox）說，「空頭的最佳論點是經濟衰退即將來臨，但在看到就業數字的實際證據之前，這說法恐怕很難站得住腳。」

美國非農就業和薪資數字意外上升，升高聯準會（Fed）維持利率於高檔的機率，也保留6月再度升息的可能性。

美國2年期債券殖利率周五從3.727%攀升至3.920%。不過，殖利率仍低於周一的水準。而利率期貨的走勢顯示，交易員仍預期今年內會降息。

聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德表示，決策者可能仍得藉升息來讓通膨降溫，但他也說，自己會暫且觀望經濟數據表現，再決定6月支持採取何種行動。

因此，下周三公布4月消費者物價數據，或許更能明白看出Fed這一年多來500個基點的升息究竟發揮多少影響。如果出現強勁數據，可能壓抑今年以來上漲近8%的標普500指數。

市場估計，Fed密切關注不計食品和能源的核心消費者物價年增率料為5.5%。儘管通膨出現若干走緩跡象，但仍遠超過央行的2%目標。

華爾街如今也擔心，美國將出現1970年代的停滯性通膨，即經濟成長停滯，通膨仍持續上揚。如此一來，股債都將失去吸引力，投資人會更難覓可投資的標的。

經濟衰退 美國 指數

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