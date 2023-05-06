快訊

立夏再創今年最熱紀錄 台南市北寮現40.1度極端高溫

天團Coldplay高雄開唱？陳其邁留一符號粉絲激動　留言串變許願池

尼康擴大無薪酬上限職位招聘 以爭奪人才

集微網／ 集微網

集微網消息，據日經亞洲報導，尼康公司將擴大沒有薪酬上限的職位招聘，這項新計劃與尼康的常規招聘和薪酬不同，旨在吸引公司外部的工程師和其他高技能專業人員。

尼康面臨著激烈的全球競爭，需要能夠推動創新和向新市場擴張的專業人士。

尼康的產品包括相機和芯片製造設備，它將根據候選人的技能和工作職責決定提供多少報酬。

尼康已經在這個計劃下雇傭了大約10個人，包括海外業務發展專家和併購專家。即使是年輕的應聘者，年薪也有可能超過2000萬日元（14.8萬美元）。尼康的目標是將這種招聘擴大到數據科學家和其他熟練技術工人。

尼康正在利用其光學和測量技術拓展新業務，去年，尼康宣佈以超過6億美元的價格收購德國3D打印機製造商SLM Solutions Group。此外尼康還為與人工智能有關的商業機會尋找人才。

尼康在2018年開始根據工作職責和業績支付薪酬，這與日本仍然普遍採用的基於資歷的薪酬標準不同。

據悉，其他日本大公司正在嘗試提高或取消薪酬上限。NEC在2019年為年輕的研究人員採取了不設上限的薪酬標準。富士通根據經驗，每年提供高達3500萬日元的工資。

日本 德國

延伸閱讀

手腕骨折AI也能偵測 長庚技術獲AI醫材許可證

德國：目前沒有禁止向中國出口製造半導體所需化學品計畫

英特爾Q1虧損史上最大：營收暴跌36% 毛利率降至34%

爆美國半導體協會高管秘密來台 與台積電劉德音商談

相關新聞

尼康擴大無薪酬上限職位招聘 以爭奪人才

集微網消息，據日經亞洲報導，尼康公司將擴大沒有薪酬上限的職位招聘，這項新計劃與尼康的常規招聘和薪酬不同，旨在吸引公司外部的工程師和其他高技能專業人員。

「裁員是最後的手段」！庫克：目前不在蘋果討論之列

集微網消息，據CNBC報道，蘋果CEO庫克周四在討論公司收益時對CNBC提到，有別於谷歌母公司Alphabet、臉書母公司Meta、微軟、亞馬遜等其他科技巨頭，他將大規摸裁員視為「最後手段」，目前這不在討論之列。

好萊塢兩大咖上季整體業績慘澹 但有個事業是大亮點

華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）第1季串流事業轉虧為盈，對這個持續燒錢的事業而言，是一大...

派拉蒙和華納兄弟上季財報欠佳 但串流事業成最大亮點

華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）5日美股盤前公布，第1季串流事業轉虧為盈，對這個持續燒錢...

會晤巴西總統 英首相：將捐亞馬遜基金30億元

英國首相蘇納克今天在倫敦與巴西總統魯拉會晤後宣布，英國將加入挪威、德國和美國的行列，捐款8000萬英鎊（約合新台幣30億...

銀行股從低點回升、蘋果大漲 道指飆546點

美股收盤大漲，地區銀行股從低點回升，市場寵兒蘋果公司在公布優於預期的上季業績走升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦