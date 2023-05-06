尼康擴大無薪酬上限職位招聘 以爭奪人才

集微網消息，據日經亞洲報導，尼康公司將擴大沒有薪酬上限的職位招聘，這項新計劃與尼康的常規招聘和薪酬不同，旨在吸引公司外部的工程師和其他高技能專業人員。

尼康面臨著激烈的全球競爭，需要能夠推動創新和向新市場擴張的專業人士。

尼康的產品包括相機和芯片製造設備，它將根據候選人的技能和工作職責決定提供多少報酬。

尼康已經在這個計劃下雇傭了大約10個人，包括海外業務發展專家和併購專家。即使是年輕的應聘者，年薪也有可能超過2000萬日元（14.8萬美元）。尼康的目標是將這種招聘擴大到數據科學家和其他熟練技術工人。

尼康正在利用其光學和測量技術拓展新業務，去年，尼康宣佈以超過6億美元的價格收購德國3D打印機製造商SLM Solutions Group。此外尼康還為與人工智能有關的商業機會尋找人才。

尼康在2018年開始根據工作職責和業績支付薪酬，這與日本仍然普遍採用的基於資歷的薪酬標準不同。

據悉，其他日本大公司正在嘗試提高或取消薪酬上限。NEC在2019年為年輕的研究人員採取了不設上限的薪酬標準。富士通根據經驗，每年提供高達3500萬日元的工資。