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「裁員是最後的手段」！庫克：目前不在蘋果討論之列

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蘋果執行長庫克4月親自主持印度首家直營門市開幕。路透 季晶晶
蘋果執行長庫克4月親自主持印度首家直營門市開幕。路透 季晶晶

集微網消息，據CNBC報道，蘋果CEO庫克周四在討論公司收益時對CNBC提到，有別於谷歌母公司Alphabet、臉書母公司Meta、微軟、亞馬遜等其他科技巨頭，他將大規摸裁員視為「最後手段」，目前這不在討論之列。

庫克提到：「我認為這是最後的手段，因此，大規模裁員不是我們目前正在談論的事情。」

不過，庫克也表示，蘋果公司正在削減成本，並放慢了招聘速度。

他提到：「我們在招聘方面繼續非常謹慎。我們繼續招聘，只是招聘水平低於以前。」 與許多競爭對手相比，蘋果在大流行期間放緩了招聘速度。

根據蘋果最新公佈的財報，蘋果也保持著極高的盈利能力。蘋果公佈的截至2023年4月1日的2023財年第二季度財務業績顯示，蘋果的總收入同比下降2.5%，至948億美元。從地區來看，蘋果本土市場本季度的營收降幅最大，美洲營收同比下降7.6%，至378億美元；歐洲的銷售額微增2.8%，至241億美元；包括中國大陸、香港和中國台灣在內的大中華區，本季度銷售額同比下降2.9%，至178億美元。然而，亞太地區的收入增長了15.3%，達到81億美元，是本季度最亮的增長點。

香港 蘋果

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