美情報總監：台積若遭封 全球年損30兆

中國大陸如果犯台將造成半導體和貨運斷鏈，並對全球經濟造成巨大影響，是拜登政府近來的主張。美國國家情報總監海恩斯四日在國會評估，若晶片重鎮台積電遭到封鎖，幾年內將影響全球金融每年六千億到超過一兆美元（約台幣卅兆六千億元）的規模。

美國聯邦參院軍事委員會四日邀請海恩斯與國防情報局局長貝里爾說明全球威脅。

共和黨籍參議員史考特關切中國犯台的風險，海恩斯表示，根據美國持續的評估，中國國家主席習近平更願意透過和平手段實現統一，習並指示解放軍提供軍事手段，讓中方可以不受美國干預地統一台灣。

海恩斯也說，中國計畫性地鋪陳侵略，稱美國挑釁而北京只是回應，例如中方以應對蔡英文總統先後會晤兩位聯邦眾院議長為由，擴大在台灣周圍的軍事行動。

史考特關切侵略對美國經濟的影響，海恩斯表示，一般評估認為若台積電被封鎖，一開始的幾年內將影響全球金融每年六千億到超過一兆美元。

海恩斯說，超過九成的先進晶片都來自台灣，涵蓋各領域電子設備，造成的衝擊也特別廣泛；在美國產量追上之前，侵略都會對經濟造成巨大影響，這不僅影響美國ＧＤＰ，晶片減產影響中國經濟的後果更為重大。

貝里爾則表示，雖然不能完全類比，不過可從俄羅斯侵略烏克蘭被國際制裁的現況，來了解侵略發生時的可能情形。

海恩斯表示，她認為美中關係會越來越具挑戰性，習近平今年三月的談話反映出他長期對美國的不信任，以及習近平認為美國想圍堵中國的看法，這是習對美國迄今最為公開且直接的批評。

海恩斯表示，隨著北京對美中關係的悲觀，以及對中國國內經濟和本土科技研發的憂慮加劇，她認為中方的言辭只會更激烈；但北京為了追求縮小在科技和經濟競爭的差距，中方會尋求穩定，避免引發美國與盟友施加更多針對中國的科技限制。