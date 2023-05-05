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美國4月就業數據偏強 Fed降息時機將再延後

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國4月就業報告各項數據偏強，非農業就業人數增加25.3萬，遠優於3月和市場預期，失業率下降，薪資升幅明顯提高。美聯社
美國4月就業報告各項數據偏強，非農業就業人數增加25.3萬，遠優於3月和市場預期，失業率下降，薪資升幅明顯提高。美聯社

美國4月就業報告各項數據偏強，非農業就業人數增加25.3萬，遠優於3月和市場預期，失業率下降，薪資升幅明顯提高，每周工時與勞動參與率持平，低薪的兼職工作人數略減。由於薪資升幅偏高，使聯準會（Fed）6月會議是否暫停升息的爭議更大，今年內降息的機率也下降。美股道瓊期指目前上漲230點，美債殖利率上揚，美元也上漲。

經濟學者表示，4月就業人數雖強，但2、3月兩月的人數卻大幅下修，沖淡了就業熱度。但更重要的是工資升幅超高，顯示勞動市場的緊度足以迫使雇主提高薪資搶人。單單一個月的數字還不足以使Fed於6月再度升息， 接下來還要看4月通膨數據，及5月就業報告才能做出判斷；不過可以確定的是Fed降息的時機將進一步延後。

4月非農業就業人數增量比3月時的16.5萬人（修正數）高出不少，但2月及3月就業人數總共下修14.9萬人。

民間部門就業增加23萬人，比3月時的增加人數12.3萬人（修正數）激增，也高於預估的16萬人增量。其中製造業增加1.1萬人，比預估的減少1千人好得多。

上月平均時薪比3月上升0.5％，高於預估及3月時的0.3%升幅；比去年同期上升4.4%，高於預估的4.2%，也高於3月時的4.3%年升幅（修正數），顯示工資加速上升。平均每人每周工時持平，為34.4小時，符合預估。

失業率進一步下降到3.4%，回到50年來低點，低於市場預估的3.6%，及3月時的3.5%；勞動參與率持平，為62.6%，符合預估。

就業不足率（U6）下降0.1個百分點，為6.6%，顯示從事兼職工作的人數略減，更多人選擇專職工作。

薪資 Fed 美國

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