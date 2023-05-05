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美國地區銀行接連爆雷掀股市動盪 監管當局干預壓力大

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
西太平洋銀行股價4日崩跌51%。美聯社
西太平洋銀行股價4日崩跌51%。美聯社

西太平洋銀行（PacWest Bancorp）、西部聯盟銀行（Western Alliance）及First Horizon再度拖累銀行股與美股大盤重挫，凸顯市場的驚弓之鳥情緒，也讓做空銀行交易成為熱議焦點，加重美國監管當局加強支持銀行業、並且介入干預規範市場的壓力。

西太平洋銀行傳出正在探索戰略選項後，證實正在和潛在投資人與合作夥伴洽談，股價4日崩跌51%；英國金融時報（FT）報導，西部聯盟正在探索戰略選項可能出售全部或部分業務，儘管西部聯盟否認，股價依然暴跌逾三成；First Horizon和多倫多道明銀行的收購交易破局，股價重挫33%。

西太平洋銀行、西部聯盟和First Horizon的股價都在4日盤後回穩強彈，但傳聞引發美股劇烈震盪，反映投資人的信心危機。知名避險基金經理人艾克曼等投資人警告，銀行體系面臨的壓力還沒結束，決策當局可能須採取更多行動支持小銀行，包括擴大存款保險範圍。就連參加亞洲開發銀行（ADB）年會的亞洲財長們也對西方銀行業動盪表達憂慮。

華爾街主管和銀行分析師也呼籲監管機構擴大保護銀行存款，或考慮其他支持措施。瑞銀分析師Erika Najarian指出，投資人顯然還在關注其他那些被認為最脆弱的銀行。

股價暴跌也使做空交易成為熱議焦點。分析業者Ortex指出，在4日的交易，做空西太平洋銀行、西部聯盟和First Horizon的投資人帳上獲利3.789億美元。

知名律師事務所Wachtell, Lipton, Rosen & Katz呼籲證券監管機構限制對金融機構的賣空行為，建議禁止做空金融機構15個交易日。美國銀行家協會（ABA）也敦促證管會（SEC）針對「與基本金融現實脫節」的上市公司大量放空行為，展開調查。

路透報導，美國聯邦和州層級的官員正在評估最近幾天銀行股價動盪的「市場操縱」可能性，因為最近許多地區銀行的股價波動，都未反映上季獲利優於預期、基本面強健的現實，許多業者都存款穩定、資本充足，未保險存款也減少。

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