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波克夏資深董事：巴菲特短期還不會交棒

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
巴菲特（左）去年在波克夏年度股東大會活動中，乘坐高爾夫球車參觀展覽場。 路透
巴菲特（左）去年在波克夏年度股東大會活動中，乘坐高爾夫球車參觀展覽場。 路透

美聯社報導，波克夏公司一位長期董事表示，儘管有「股神」之稱的波克夏執行長巴菲特已經92歲，他的事業夥伴副董事長孟格更已高齡99歲，投資人仍不該預期波克夏的最高領導階層近期就會更迭。巴菲特6日也將第59次主持往往持續好幾個小時的馬拉松股東會，投資人也「朝聖」聆聽這位「奧馬哈先知」的開示。

波克夏將在6日舉行年度股東大會，波克夏董事歐森（Ron Olson）告訴一群聚會的投資人，根據他與這兩位傳奇投資人的長年相處，他不認為亞伯（Greg Abel）即將接棒成為執行長。巴菲特曾說，亞伯有一天會掌管波克夏，亞伯也已經在管理集團旗下所有的非保險事業部門。但巴菲特還沒有計劃要退休。

Olson說：「查理（孟格的名字）99歲了？腦子還是跟以前一樣好。華倫（巴菲特的名字）也是如此，活力令人讚嘆。所以別指望葛雷格（亞伯的名字）明天就會取而代之。」

巴菲特與孟格這兩位長壽男性已領導波克夏將近60年，每年波克夏股東會在內布拉斯加州奧馬哈市的體育館舉行，總是聚集滿場股東，聽兩人花好幾個小時回答提問，今年的與會人數預料將比去年暴增

不過，許多人好奇巴菲特、孟格不在位之後，波克夏的可能發展。歐森1997年就進入波克夏董事會，近年一直參與討論巴菲特最終的交棒方式。他表示，董事會對亞伯有十足信心，亞伯2008年開始領導波克夏龐大的公用事業部門，2018年升任為副董事長。

波克夏近年一直都說，在巴菲特卸任後，他目前兼任的多個職銜：董事長、執行長、投資長，將被拆分成多個部分，波克夏兩年前已指定亞伯是執行長繼任人，巴菲特的長子霍華德‧巴菲特已經進董事會，巴菲特曾說，霍華德會是協助維護公司文化的理想董事長人選。

波克夏 巴菲特 投資人

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