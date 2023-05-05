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面對中國核威脅！美眾院外委會主席：希望與日本進行兵推
美國眾議院外交委員會主席、共和黨資深議員麥考爾（Michael McCaul）在最近一次採訪中告訴日經新聞「美國和日本應針對中國的核威脅進行模擬戰爭，以確保準備好做出回應」。
日經報導，麥考爾在監督美國總統拜登（Joe Biden）的外交政策方面發揮重要作用，他對中國不斷擴大的核能力表示深切關注，稱「他們的核武庫非常龐大，這是值得關注和恐懼的事情」。
麥考爾評估說「這給了中國國家主席習近平很大的影響力來阻止美國、日本和其他國家介入台灣的軍事衝突，儘管習近平不太可能使用核武器」。當被問及華盛頓和東京當局是否應該進行軍棋推演以應對中國的核脅迫時，麥考爾回答「絕對要」，並稱「任何時候我們都可以與日本就任何威脅進行聯合演習，無論是核威脅、飛彈襲擊還是入侵」。
此外，麥考爾還鼓勵美國盟友和合作夥伴的領導人與習近平交談，提出「我一直說我們應該與對手交談，但要睜大眼睛」，並稱「中國是最大的國家安全長期威脅，我們正在與他們進行大國競爭」。
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