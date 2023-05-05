油價變動小 金價再次向歷史高點進攻

國際油價在反覆出現需求萎縮跡象，連跌三天後，周四回穩，收盤價基本持平。黃金價格周四上漲，再次向歷史高點進攻，主要是對於美國銀行業的擔憂加速避險資金湧入，市場押注美國聯準會暫停升息，幫助維持黃金強勁漲勢。

金價周四一度大漲1.2%至一年以來最高點，逼近但沒有突破2020年8月的彭博資訊報價的歷史最高價每英兩2,075.47美元。

截至紐約時間下午6:56，黃金現貨上漲0.6%，報每英兩2050.28美元；黃金期貨上漲0.9%，報每英兩2055.7美元。

儘管聯準會（Fed）鮑爾對市場的降息預期「潑冷水」，但他語調的變化依然助長市場押注今年稍晚美國可能會降息，這支撐了金價上漲。MKS PAMP金屬策略主管Nicky Shiels說，「聯邦公開市場委員會的決定，並沒有動搖看漲黃金所根據的理由，這為金價開始上攻歷史高點，開了綠燈。」利率下降通常有利黃金等非孳息資產。

油價方面，在歐洲央行決定放緩加息步伐後，周四原油結算價與周三相差無幾。但是對主要消費國需求的擔憂，仍拖累油價在本周迄今大跌超過9%。

布蘭特原油結算價微漲0.17美元，或0.24%，報每桶72.50美元。美國西德州中原油結算價微跌0.04美元，或0.06%，報每桶68.56美元。盤中美國西德州原油一度觸及每桶63.64美元，為2021年12月以來的最低水準。

本周稍早油價一度大跌，主要是市場擔憂美國經濟，加上全球最大石油進口國中國大陸，出現製造業成長疲軟的跡象。

CIBC Private Wealth的資深能源交易員Rebecca Babin說，「原油交易正處在負面情緒、波動率上升、宏觀面擔憂和實體市場停滯的漩渦中，隔夜波動印證了目前的時間點，原油不適於能源投資者，市場仍將受到系統性的交易策略主導。」

原油價格今年以來已下跌15%，代表石油輸出國組織與盟國（OPEC+）從本月開始試圖藉由減產來重新控制市場的計畫，尚未奏效。對全球經濟成長放緩、進而損害能源需求的擔憂，推動了油價下跌。