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美元指數小漲 日圓連續第三天走強

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日圓連續第三天走強，得到避險買盤支撐，市場猜測美國地區銀行倒閉將促使聯準會（Fed）最快6月就將降息。路透
日圓連續第三天走強，得到避險買盤支撐，市場猜測美國地區銀行倒閉將促使聯準會（Fed）最快6月就將降息。路透

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周四小漲0.06%，報101.399。日圓連續第三天走強，得到避險買盤支撐，市場猜測美國地區銀行倒閉將促使聯準會Fed）最快6月就將降息。歐元下跌，因為歐洲央行放緩了政策緊縮的步伐。

歐洲央行只升息25個基點（1碼），這是自去年夏天開始最小的升息幅度。但歐洲央行表示，仍需要進一步的緊縮政策來抑制通膨。美國聯準會則是在政策聲明中，刪除了關於「預計」需要進一步升息的措辭。

周四外匯市場反應相對平淡，歐元和日圓兌美元未能突破最近的區間。最近幾個月，歐元兌美元上升，主要是投資人押注美元兌歐元的利率優勢將繼續縮小。但分析師表示，這些預期大部分已經被消化，下一個焦點可能是聯準會何時開始降息。

豐業銀行（Scotiabank）駐多倫多首席外匯策略師Shaun Osborne說，「緊縮周期到目前這個階段，貨幣政策動態已經被完全被消化，現在的焦點將是對美國聯準會何時開始寬鬆政策、放鬆的程度以及這與其他央行做法的關聯。」

芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch最新數據則是顯示，美國聯邦基金利率期貨交易員目前反映聯準會在7月開始降息的可能性約為62%。

美國銀行業動盪的擔憂揮之不去，為Fed將很快開始改行寬鬆政策的討論增加理論根據。摩根士丹利的分析師表示，「我們認為Fed已經完成升息。但我們預計美元仍將上漲。」他們指出，「美債殖利率下降，可能預示風險厭惡的交易環境，暗示美元將走強。」

本周美國經濟數據的主要焦點將是周五公布的就業報告。分析師預期該報告將顯示美國就業職位增加18萬個，而人均收入預計將年增4.2%。

美國 聯準會 Fed

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