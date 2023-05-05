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台積電ADR上漲近1% 較台北交易溢價2.88%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四上漲0.96%，收在83.49美元，較台北交易溢價2.88%。費城半導體指數同日則是下跌0.53%。

美國股市周四收跌，投資人對美國銀行業健康狀況的擔憂加深，衝擊西太平洋銀行（PacWest）等地區銀行股價，大型銀行如摩根大通、富國銀行等主要金融股，也未能倖免。

道瓊工業指數下跌286.50點或0.86%，至33,127.74點。標普500指數下跌29.53點或0.72%，至4,061.22點。那斯達克指數下跌58.93點或0.49%，收在11,966.40點。

台灣加權股價指數周四上漲55.62點，收在15,609.03點，台積電漲0.4%收在498元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 107.23 +2.34 103.00 +4.11

中華電 CHT 126.66 +1.28 126.50 +0.12

台積電 TSM 512.33 +0.96 498.00 +2.88

聯電 UMC 48.97 -0.37 49.65 -1.37

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 美國

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