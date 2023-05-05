台積電ADR上漲近1% 較台北交易溢價2.88%

美國第一共和銀行收購案塵埃落定，但這不會是3月銀行業危機的終結，而是延續，甚至是另一波風暴的前兆。 美國聯邦存款保險公司（FDIC）5月1日宣布，第一共和銀行被售予摩根大通，成為繼矽谷銀行、Signature Bank之後，兩個月來被關閉、接管的第三家美國區域性銀行；同時也是美國史上倒閉的第二大銀行。 但這波始於矽谷銀行倒閉、席捲美國銀行業數周之久的動盪，是否就此畫上句點？

2023-05-05 07:00