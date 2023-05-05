台積電ADR上漲近1% 較台北交易溢價2.88%
台積電ADR周四上漲0.96%，收在83.49美元，較台北交易溢價2.88%。費城半導體指數同日則是下跌0.53%。
美國股市周四收跌，投資人對美國銀行業健康狀況的擔憂加深，衝擊西太平洋銀行（PacWest）等地區銀行股價，大型銀行如摩根大通、富國銀行等主要金融股，也未能倖免。
道瓊工業指數下跌286.50點或0.86%，至33,127.74點。標普500指數下跌29.53點或0.72%，至4,061.22點。那斯達克指數下跌58.93點或0.49%，收在11,966.40點。
台灣加權股價指數周四上漲55.62點，收在15,609.03點，台積電漲0.4%收在498元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 107.23 +2.34 103.00 +4.11
中華電 CHT 126.66 +1.28 126.50 +0.12
台積電 TSM 512.33 +0.96 498.00 +2.88
聯電 UMC 48.97 -0.37 49.65 -1.37
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言