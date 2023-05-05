Fed升息1碼 暗示將暫停

美國聯準會（Ｆｅｄ）聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）三日會議所有委員一致決定升息一碼（○點二五個百分點），聯邦基金利率達到百分之五至五點二五區間，正式站上百分之五；聯準會並表示最近銀行業動盪「可能壓抑經濟活動」，市場解讀接下來可能暫停升息，仍保留進一步升息的空間。

投資人在聯準會會後聲明中找到「暫停」升息信號，但之後聯準會主席鮑爾在記者會表示尚未決定是否暫停升息，使美股三大指數三日先漲後跌，四日早盤繼續走低。

聯準會升息走勢 製表／賴昭穎 在聯準會會後聲明中，將三月時「預期一些額外的政策收緊可能適當」的用詞去掉，改成「在決定（進一步升息）可能適當的程度時」，會考慮之前累積升息的效應，並依循後續的經濟數據動向。聲明並指出，儘管通膨仍然「居高」，但最近銀行動盪所導致的信用情勢趨緊，「可能會壓制經濟活動」。市場認為這是聯準會對可能將「暫停」升息的最大暗示。

鮑爾的另一項暗示，則是「在原則上，我們並不需要將利率升到（銀行動盪）尚未發生之前的高度」。他說，「在會議上的確有人談論暫停（升息），但談得不多」；利率已經上升五個百分點，加上信用趨緊，以及聯準會持續縮減資產負債表，「你會覺得我們可能離此不遠，或可能已經達到此一水位」。

此外，鮑爾不贊同市場對今年將降息的預期，但他體認到投資人因為預期通膨將快速下降而產生這種看法。他表示，「委員會的看法是通膨並不會如此快速下降。說到底，如果這種預測普遍正確，則降息並不適當，且我們將不會降息」。

鮑爾也指出，現在官員的計算可能有所轉變，必須觀察經濟成長、就業及通膨高於預估，來決定是否繼續升息。

至於新利率水準是否足以使通膨獲得控制，鮑爾說「政策很緊」。他也表示，「如果貨幣政策需更加緊縮，則我們準備做得更多」。

國泰世華銀行表示，鮑爾預估通膨回落到百分之二目標需要時間，等於說通膨不會快速回落的情境下，因此不認為今年有降息空間。其他大型金控評估，近期金融動盪已產生初步信用緊縮效應，料將反映在後續就業、投資及消費等數據，第二季景氣續降溫機率高，研判六月中聯準會很可能暫停升息，下次會議前，美國仍有兩次就業報告及通膨數據，牽動貨幣政策走向，可能是暫停升息，甚至降息時點的重點。