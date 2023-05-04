馬士基Q1營業利益銳減66%

海運巨人馬士基（Maersk）第1季營業利益銳減66%，並示警如今要面對的是一個「劇烈改變的商業環境」，預估2023年剩餘的時間業績持續疲軟，主要是需求和運價同步下滑。

馬士基4日發布的財報顯示，上季營收比去年同期減少25%，至142億美元；營業利益年減66%至23億美元，依舊優於市場預期的20億美元；稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）降至39.7億美元，同樣優於分析師預期的35.5億美元。

不過馬士基強調，第1季大概就是「本年度表現最好的一季」，「雖然今年一開始的財報優於市場預期，但經濟前景仍然虛弱，全球的國內生產毛額（GDP）成長率預期接近2%。」

執行長柯文勝（Vincent Clerc）接受彭博電視專訪時候說：「仍有層層烏雲待我們處理」，運能大量的閒置，因為需求銳減，「同時還有供應面的風險，主要是今年下半年和明年有更多新船加入，對產業帶來新的挑戰」。

為避免景氣嚴重下滑，柯文勝表示業者在運能供給方面要自律，今年稍後或許須讓更多船舶閒置。馬士基倒是維持對今年全年全球貨櫃運輸量的預測，估最高將減少2.5%。

馬士基占全球貨櫃運輸量近五分之一，與去年同期相比，今年第1季貨櫃運量減少9.4%，運費跌幅更深達37%，已經接近損益平衡的水準。

公司維持會計年度全年財測不變，EBITDA估介於80億到110億美元間，大約只有2022年的四分之一。

2021年與2022年因為新冠疫情激發消費品需求，加上供應鏈問題限制船舶供給，海運業獲利創下歷史最高紀錄。如今全球經濟冷卻，企業試圖降低庫存，不再拚命由亞洲出新貨到歐洲或美國，海運業景氣自然隨之走下坡。