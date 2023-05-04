抗議工資問題 三星將面臨有史以來首次工會罷工

集微網消息，三星將面臨有史以來第一次工會罷工，此前一個頗具影響力的工會威脅要擧行罷工，以抗議工資問題以及三星試圖阻撓工會組織的行為。

據彭博社報道，該工會表示，它代表了三星約9%（約1萬名）的員工，工會在聲明中指責了三星將其領導層排除在薪資談判之外。同時稱三星管理層上個月宣佈，到2023年，將給表現優秀員工加薪4.1%，給普通員工加薪2%。

三星韓國工會代表Lee Hyun Kuk在記者招待會上表示：「將與1萬多名會員進行協商後決定是否罷工，這取決於董事長李在鎔的態度，我們真誠地要求他坐到談判桌前。」

該報道指出，韓國工會在當地政治中具有影響力，公司罷工並不罕見，但這次罷工將是三星自1969年成立以來首次遭遇罷工。目前還不清楚工會抗議行動是否會堅持到底。但對三星來說，工人抗議來得不是時候，該公司正艱難應對全球內存芯片、智能手機和家電等各種產品需求的減弱。