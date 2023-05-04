非得升息？歐元區通膨仍在 民眾嘆吃不起麥當勞

根據歐盟統計局（Eurostat）公佈4月數據顯示，20個歐元區國家的通膨率升至7%，食品價格上漲13.6%則是主要因素，而扣除食品和能源價格的核心通膨率，則從3月份的5.7%下降到5.6%。

核心通膨受到歐洲央行的密切關注，他們將在週四開會討論是否決定繼續升息來抑制通膨。目前歐洲央行已經連續七次升息。

不只台灣！法國發放50歐元消費券

歐洲物價上漲的情況有多嚴重？根據法國媒體《france24》的報導，法國北部沒落的鋼鐵礦業鋼鐵中心德南，已經連續兩年向全市兩萬名居民發放50歐元，約新台幣1500元的消費券，目的是希望能振興當地經濟。

當地民眾則認為此舉削弱了一部分的通膨壓力：「這讓我能多買點吃的，特別是給孩子。在現在的生活之下，這能讓他們吃上一頓麥當勞，他們已經很久沒去了。」

據統計，去年這50歐元的補貼有將近7成5都花在食物花費，而今年情況依舊，許多家庭因此減少外食的比率。

鄰國的英國民眾也好不到哪裡去，不斷攀升的物價令人對購物縮手，甚至是買麵包這件小事。

根據《衛報》報導，英國慈善組織Trussell Trust發放的食物包裹數量打破過往紀錄，光是在2022年到2023年，就已經發出將近300萬個食物包裹，相比之前同期增長37%，超過100萬名孩童因此受惠。

Trussell Trust表示，接受食物包裹的民眾有五分之一的人有工作，反映出低收入戶家庭在能源和食物價格飆升下，難以負擔日常生活用品。

圖／在英國，不斷攀升的物價令人對購物縮手，甚至是買麵包這件小事。Unsplash by Metin Ozer

IMF：抑制通膨和經濟衰退是歐洲未來的最大挑戰

國際貨幣基金組織（IMF）最近指出，隨著歐洲持續受到俄烏戰爭帶來的經濟衝擊，避免經濟衰退和抑制通膨是他們未來幾個月面臨的最大挑戰。

截至目前為止，歐洲央行的一連串升息行為減緩了通膨，從原本去年10月的10.6%通膨率下降，歐元區因此躲過了經濟衰退，但經濟成長力道仍不夠強勁。

歐洲央行執行委員會成員施納貝爾（Isabel Schnabel）上週接受《Politico》採訪時說：「我們必須看到核心通膨持續下降，這會讓我們在執行政策上更有信心。」

身為歐洲最大經濟體的德國，年通膨率從3月的7.8%下降到7.6%，食品價格仍是居高不下，而德國政府為了控制能源價格所採取的干預措施也開始發揮效果。

德國政府也達成協議，明年將給250萬名員工加薪5.5%，預計這項協議將為其他薪資談判開創先例，這與歐洲央行關於歐元區工資成長觸頂的預測背道而馳。

歐洲央行的下一步？

通膨數據將影響歐洲央行是否決定繼續升息，多數分析師估計，週四的會議將會投票表決升息0.25或0.5個百分點。

ING銀行首席經濟學家布惹斯基（Carsten Brzeski）表示，即使通膨率下降，但還不是鬆一口氣的時候，歐洲央行不想重複先前低估通膨的錯誤，可能會有更激進的作為。

（本文出自2023.5.3《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）