非得升息？歐元區通膨仍在 民眾嘆吃不起麥當勞
本週四（4日），歐洲央行會議將討論是否繼續升息，有可能對股市帶來後續效應，值得關注。不過，歐洲整體通膨4月微幅上升，食物成本仍居高不下，連法國一處城市都追隨台灣，普發價值50歐元消費券救經濟。
根據歐盟統計局（Eurostat）公佈4月數據顯示，20個歐元區國家的通膨率升至7%，食品價格上漲13.6%則是主要因素，而扣除食品和能源價格的核心通膨率，則從3月份的5.7%下降到5.6%。
核心通膨受到歐洲央行的密切關注，他們將在週四開會討論是否決定繼續升息來抑制通膨。目前歐洲央行已經連續七次升息。
不只台灣！法國發放50歐元消費券
歐洲物價上漲的情況有多嚴重？根據法國媒體《france24》的報導，法國北部沒落的鋼鐵礦業鋼鐵中心德南，已經連續兩年向全市兩萬名居民發放50歐元，約新台幣1500元的消費券，目的是希望能振興當地經濟。
當地民眾則認為此舉削弱了一部分的通膨壓力：「這讓我能多買點吃的，特別是給孩子。在現在的生活之下，這能讓他們吃上一頓麥當勞，他們已經很久沒去了。」
據統計，去年這50歐元的補貼有將近7成5都花在食物花費，而今年情況依舊，許多家庭因此減少外食的比率。
鄰國的英國民眾也好不到哪裡去，不斷攀升的物價令人對購物縮手，甚至是買麵包這件小事。
根據《衛報》報導，英國慈善組織Trussell Trust發放的食物包裹數量打破過往紀錄，光是在2022年到2023年，就已經發出將近300萬個食物包裹，相比之前同期增長37%，超過100萬名孩童因此受惠。
Trussell Trust表示，接受食物包裹的民眾有五分之一的人有工作，反映出低收入戶家庭在能源和食物價格飆升下，難以負擔日常生活用品。
IMF：抑制通膨和經濟衰退是歐洲未來的最大挑戰
國際貨幣基金組織（IMF）最近指出，隨著歐洲持續受到俄烏戰爭帶來的經濟衝擊，避免經濟衰退和抑制通膨是他們未來幾個月面臨的最大挑戰。
截至目前為止，歐洲央行的一連串升息行為減緩了通膨，從原本去年10月的10.6%通膨率下降，歐元區因此躲過了經濟衰退，但經濟成長力道仍不夠強勁。
歐洲央行執行委員會成員施納貝爾（Isabel Schnabel）上週接受《Politico》採訪時說：「我們必須看到核心通膨持續下降，這會讓我們在執行政策上更有信心。」
身為歐洲最大經濟體的德國，年通膨率從3月的7.8%下降到7.6%，食品價格仍是居高不下，而德國政府為了控制能源價格所採取的干預措施也開始發揮效果。
德國政府也達成協議，明年將給250萬名員工加薪5.5%，預計這項協議將為其他薪資談判開創先例，這與歐洲央行關於歐元區工資成長觸頂的預測背道而馳。
歐洲央行的下一步？
通膨數據將影響歐洲央行是否決定繼續升息，多數分析師估計，週四的會議將會投票表決升息0.25或0.5個百分點。
ING銀行首席經濟學家布惹斯基（Carsten Brzeski）表示，即使通膨率下降，但還不是鬆一口氣的時候，歐洲央行不想重複先前低估通膨的錯誤，可能會有更激進的作為。
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（本文出自2023.5.3《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）
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