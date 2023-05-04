麥當勞股價創新高！漢堡薯條漲價 客人還變多…為什麼？

摘要 1. 速食龍頭麥當勞日前公布2023第一季財報，營收、每股盈餘都超預期，全球所有市場同店營收平均比去年同期成長12.6％。 2. 麥當勞客流量已經連續第三季上升，一反價格上漲導致客流量下滑的常識。 3. 它的價格仍比競爭對手便宜，提升核心漢堡產品的品質，以及善用會員制做客製化行銷，都讓它在商品價格變貴同時，顧客來店數量不減反增。

就在台灣持續討論麥當勞漲價、甚至感覺漢堡「變迷你」的同時，該品牌的股價卻默默創新高，而且有更多客人光顧！

速食龍頭麥當勞日前公布2023第一季財報，營收、每股盈餘都超預期，全球所有市場同店營收平均比去年同期成長12.6％。

而且，這不只是因為漲價導致營收變多，根據客流量分析平台Placer.ai的數據，今年以來，麥當勞店面每週訪問量都比去年同時期成長，並且優於其他速食品牌，代表顧客數量也增加。

財經網站CNBC指出，麥當勞客流量已經連續第三季上升，一反價格上漲導致客流量下滑的常識。

《華爾街日報》報導，麥當勞股價本月創下歷史新高，今年至今股價上漲超過9％，相比之下標普500指數今年上漲約6％，跑贏大盤。

為什麼商品價格變更貴，顧客來店數量卻不減反增？

第一個原因，是因為它的價格仍比競爭對手便宜。

雖然，它去年把菜單價格上調雙位數百分比，但商品仍比漢堡王等競爭對手便宜。對於收入不高的族群來說，他們更願意到麥當勞消費，雖然每次購買的品項變少，但卻更常光顧。

第二個原因，是它從小處著手，提升核心漢堡產品的品質，從對手手中搶走市占。

麥當勞執行長坎普斯基（Chris Kempczinski）在財報會議上指出，他們在雞肉和牛肉類品項的市占，都在增加。

但不是因為它出了很多新品，而是升級舊有產品。CNN報導，大麥克、雙層牛肉吉事堡等商品都是改進重點，該公司透過調整烤架設置、更動廚房流程，讓麵包更柔軟、起司更熱且融化得更明顯，洋蔥會熱呼呼的添加在牛肉餅上。

「我們發現，調整我們的工藝達到微小的變化，小變化加在一起，讓我們的漢堡比以往都更美味。」麥當勞高級總監謝弗（Chad Schafer）說。

第三個原因，則是它善用會員制，針對不同客群制定客製化行銷。

《華爾街日報》報導，根據數據網站Apptopia，去年，麥當勞的app是全世界下載量最多的點餐應用程式，下載數達1.27億次，超過Uber、Amazon Prime Video的下載量，更比競爭對手星巴克的app多3倍。

而且，來自數位的營收也持續上升，第一季數位營收占其總營收4成，比去年同期成長3成。

因為，它針對大量的會員，進行分眾行銷。例如，去年夏天，它針對有小孩的家庭，舉辦為期一個月的「線上夏令營」。每天提供產品優惠，每個星期天，只要消費1美元以上，就能在app觀看知名歌手的獨家演出。

去年10月，它則針對年輕人，推出「快樂成人餐」，和潮牌Cactus Plant Flea Market聯名，除了餐點，還能拿到獨家設計的公仔模型。由於使用app的會員有機會拿到獨家商品，當時創下史上最高的數位營收額。店面客流量也因此激增37％。

「在好的或壞的時代，麥當勞通常都表現很好。」坎普斯基在財報會議上說。雖然，麥當勞高層的確擔心，持續漲價，會引發消費者反彈。但至少目前，消費者似乎還未真的反彈。

資料來源：華爾街日報、華爾街日報(2)、CNBC、CNN、QSR

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