瑞銀：日圓是Fed決策最大贏家 兌美元年底前看升至120

瑞銀（UBS）策略師認為，美國聯準會（Fed）再度升息但暗示將會暫停貨幣緊縮政策之後，日圓顯然會是主要受惠者。

瑞銀駐紐約外匯與宏觀策略師Vassili Serebriakov說，「市場對聯準會決策有點憂喜參半，日圓似乎是最大贏家。美元兌日圓匯價隨著美國短期殖利率一起下滑。」他預估美元兌日圓將持續朝1美元兌130日圓的水準貶值，相對就是日圓兌美元升值，「隨著聯準會下半年降息，我們最終預期匯率年底前觸及120日圓」。

Serebriakov表示：「下一個重要催化劑是非農就業數據。我們認為市場傾向看跌美元，而且對於數據轉弱的敏感程度將大於意外轉強。」他說，市場尋找信用緊縮開始影響經濟活動和就業市場的跡象，由於Fed周三暗示將暫停升息，今後任何疲弱數據都將強化緊縮周期告終的看法。