快訊

期刊先刊再審是未來大勢？學界論戰幾乎一面倒指出盲點

爺奶也想談戀愛！英國銀髮族交友軟體的心動人生

洋葱變罪人？麥當勞大麥克牛肉多放一味引暴動 網喊：改去漢堡王

瑞銀：日圓是Fed決策最大贏家 兌美元年底前看升至120

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
分析師說，日圓會是美國聯準會最新利率決策的大贏家。 路透
分析師說，日圓會是美國聯準會最新利率決策的大贏家。 路透

瑞銀（UBS）策略師認為，美國聯準會Fed）再度升息但暗示將會暫停貨幣緊縮政策之後，日圓顯然會是主要受惠者。

瑞銀駐紐約外匯與宏觀策略師Vassili Serebriakov說，「市場對聯準會決策有點憂喜參半，日圓似乎是最大贏家。美元兌日圓匯價隨著美國短期殖利率一起下滑。」他預估美元兌日圓將持續朝1美元兌130日圓的水準貶值，相對就是日圓兌美元升值，「隨著聯準會下半年降息，我們最終預期匯率年底前觸及120日圓」。

Serebriakov表示：「下一個重要催化劑是非農就業數據。我們認為市場傾向看跌美元，而且對於數據轉弱的敏感程度將大於意外轉強。」他說，市場尋找信用緊縮開始影響經濟活動和就業市場的跡象，由於Fed周三暗示將暫停升息，今後任何疲弱數據都將強化緊縮周期告終的看法。

聯準會 美國 Fed

延伸閱讀

聯準會升息1碼美股下挫 蘋果財報仍影響台股

聯準會如預期升息1碼 暗示接下來將暫停升息

聯準會利率決策前 歐股收紅

譜瑞逆風 外資降目標價

相關新聞

Fed決策和鮑爾記者會說了什麼？五大重點一次看

聯準會（Fed）3日一如市場預期升息1碼，同時暗示緊縮周期可能暫告一段落。不過，金融市場對於聯準會主席鮑爾表達今年不太可...

蘋果財報即將登場 可望宣布900億美元買庫藏股發股利

蘋果財報即將在周四公布，預計不會有出彩表現，該公司已表示Mac和iPad銷量下滑將導致營收減少5%。但市場密切關注這家公...

Fed救不了 ！白宮：美債務違約將失800萬工作 股市腰斬

白宮經濟顧問委員會公布分析報告警告，債務違約曠日持久可能讓美國損失830萬個工作，而且股市會腰斬，清楚表明背後重大的利害...

市場不信鮑爾今年不降息 預期9月降息可能性超過70%

儘管聯準會（Fed）主席鮑爾表示，現在要談降息並非合適之舉，但交易人士愈來愈堅信，隨著美國經濟衰退風險加劇，Fed將在今...

大陸五一收假出現恐慌賣壓 油價崩跌7.2%後再拉回

大陸市場剛結束「五一」長假歸隊，國際原油市場周四在亞洲市場一開盤就上演如雲霄飛車走勢，先是在開盤時跌到2021年以來最低...

美做出小讓步！允陸航空公司飛美航班增至每周12個班次

中國大陸的航空公司將被允許增加往返美國的航班，英國金融時報形容，這是雙方努力穩定關係之際，華府向北京做出的小小讓步。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦