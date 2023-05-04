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IMF警告 日銀一旦調整貨幣政策 恐引發全球殖利率上升

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
IMF警告，日本貨幣政策變化導致政府債券殖利率進一步上升，可能會藉由海外債券擁有大量部位的日本投資人，引發漫溢全球的效應。路透
IMF警告，日本貨幣政策變化導致政府債券殖利率進一步上升，可能會藉由海外債券擁有大量部位的日本投資人，引發漫溢全球的效應。路透

國際貨幣基金（IMF）周四就日本貨幣政策走向的「不確定性」提出警告，認為日本銀行（央行）未來若調整超低利率政策，可能對全球金融市場帶來重大衝擊。

IMF亞太部門主任斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan）周四在亞洲開發銀行（ADB）於仁川舉行的年會上的簡報也說，亞洲經濟前景面臨諸多風險，包括已開發國家出口疲軟、中國大陸生產力放緩以及全球貿易分裂。

斯里尼瓦桑說：「中期而言，我們預料中國經濟生產力和投資將放緩，到2028年經濟成長率將低於4％。」「此外，我們預見全球經濟分裂成貿易區塊的風險，這可能對依賴出口的亞洲國家造成尤為沉重的打擊。」

不過，他表示，南韓對中國大陸的出口可能會隨大陸解除防疫措施，從今年下半年開始受益。他說：「中國經濟復甦的最初階段是由消費和服務主導的，但在今年下半年的任何時候，我們將看到需求從消費和服務轉向製造業。」

至於日本，斯里尼瓦桑說：「在通膨上揚的情況下，日本貨幣政策的走向存在不確定性。」

他說：「日本貨幣政策變化導致政府債券殖利率進一步上升，可能會藉由海外債券擁有大量部位的日本投資人，引發漫溢全球的效應。」他警告：「這些投資人重新調整投資組合，可能引發全球殖利率上升，導致有些國家投資部位外流。」

他也提醒，南韓整體通膨因能源價格下跌而放緩，但不計食品和能源成本的核心通膨尚未明顯下降，這表示南韓央行必須避免過早放寬貨幣政策，但也應將過度收緊政策的風險降至最低。

「綜合考慮這些因素，韓國央行已在2月和4月會議上適度暫停升息，同時根據即將公布的數據保留進一步升息的選擇。」

日本 通膨

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