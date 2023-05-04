大陸五一收假出現恐慌賣壓 油價崩跌7.2%後再拉回

大陸市場剛結束「五一」長假歸隊，國際原油市場周四在亞洲市場一開盤就上演如雲霄飛車走勢，先是在開盤時跌到2021年以來最低價位，隨後又收復失地走揚。

西德州中級原油（WTI）期貨在亞洲早盤一度重挫7.2%，市場擔心美國經濟步入衰退將打擊需求，不過隨後又收斂跌幅，轉為反彈。

顧問公司Vanda Insights的創辦人Vandana Hari說：「毫無疑問，這又是一次恐慌性拋售，程式交易放大了市場走勢，」

油價今年迄今已下跌14%，OPEC+本月起減產以重奪市場控制權的盤算未能奏效。在全球經濟成長放緩的疑慮下，油價一獗不振。

澳盛銀行分析師Brian Martin和Daniel Hynes在一份報告中論道：「對主要經濟體成長放緩的疑慮使大宗商品面臨進一步下跌壓力。油市信心可能仍然偏空。」

新加坡時間10:57，6月交割的WTI原油期貨漲0.1%，報每桶68.68美元，大跌後又上漲再收斂漲勢。7月交割的布蘭特原油原油期貨漲0.9%，報每桶72.98美元。

國際油價周三（3日）重挫4%，延續前一交易日的大幅跌勢，而且連續三日收黑。布蘭特7月期貨3日收盤下跌2.99美元，跌幅4%，至每桶72.33美元，這是自2021年12月以來的最低收盤價。西德州原油6月期貨3日收盤下跌3.06美元，跌幅4.3%，至每桶68.60美元。